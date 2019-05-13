Никита Гусев: Чехи играли грязновато, в своем стиле Сборная России обыграла команду Чехии (3:0) в третьем туре группового этапа чемпионата мира-2019.

Форвард сборной России Никита Гусев подвел итог матча. Гусев стал автором второй шайбы в ворота чехов.

«Мы с Кучеровым играем вместе с шести лет, отсюда и такое взаимопонимание! Хорошая была игра, чехи играли плотно, не позволяли нам создавать много моментов, мы вовремя забили и удержали преимущество. Наша смена должна была даже чуть раньше забить, но так получилось, что забил я, хороший гол получился.

Чувствовалось, что темп выше по сравнению с первыми матчами, болельщиков больше, даже лед стал чуть более вязкий, поэтому было тяжело. Чехи играли грязновато, в своем стиле!», - цитирует Гусева Sport24.ru.

В следующем туре сборная России сыграет с Италией 15 мая, а Чехия днем позже встретится с Латвией.

Чемпионат мира проходит в Словакии, в городах Братислава и Кошице с 10 по 26 мая. На групповом этапе сборная России играет с командами Швеции, Чехии, Швейцарии, Норвегии, Латвии, Австрии и Италии.