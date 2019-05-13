Евгений Кузнецов: Главное — это победа команды, голы придут - Советский спорт
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13 мая 2019 20:05ХоккейКоноплев Александр

Евгений Кузнецов: Главное — это победа команды, голы придут

Кузнецов не переживает за свою статистику.

Форвард сборной России Евгений Кузнецов после победы над Чехией (3:0) в матче группового этапа чемпионата мира в Словакии отметил, что командные успехи его интересуют больше, чем личные.

В трех матчах турнира нападающий отметился лишь одной передачей.

– Создали моменты, реализовали их и за счет этого контролировали игру. Все же больше всего переживали за оборону, а мы сыграли «на ноль» снова, это самое важное. Я вообще никогда за свои очки не переживаю, я же уже говорил, для меня главное – это победа команды. Придут голы, передачи еще. Это характеризует нашу команду, что не думаем о своих голах, передачах, а работаем от печки, знаем, что моменты появятся, и мы их реализуем. Мы не бежим сломя голову за голами, оставляя защитников на растерзание, мы играем правильно, — цитирует Кузнецова «РИА Новости».

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