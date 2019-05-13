Кучеров вышел на первое место в списке бомбардиров ЧМХ-2019

Нападающий сборной России Никита Кучеров в матче против Чехии (3:0) сделал результативную передачу на Никиту Гусева.
Кучеров набрал на чемпионате мира шестое очко за результативность (2+4) и вышел на первое место в списке бомбардиров.
Напомним, что в НХЛ 25-летний Кучеров стал обладателем «Арт Росс Трофи» как лучший бомбардир сезона. В 82 матчах российский нападающий набрал 128 (41+87) очков и обновил рекорд результативности для отечественных игроков в НХЛ.
В следующем туре сборная России сыграет с Италией 15 мая, а Чехия днем позже встретится с Латвией.
Чемпионат мира проходит в Словакии, в городах Братислава и Кошице с 10 по 26 мая. На групповом этапе сборная России играет с командами Швеции, Чехии, Швейцарии, Норвегии, Латвии, Австрии и Италии.
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