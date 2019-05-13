Сборная России — лучшая по реализации бросков на ЧМХ-2019 Сборная России играет мощно.

Сборная России вышла на первое место по реализации бросков на чемпионате мира по хоккею в Словакии.

Подопечные Ильи Воробьева нанесли 92 броска, 13 из которых (14,13 %) завершились голом. У ближайшего преследователя — сборной Чехии — реализация бросков составляет 12,37 % (12 шайб из 92).

Сборная России делит первое место с Германией по «убийству» большинства — ни одной пропущенной шайбы за семь двухминутных удалений. Голкиперы «красной машины» отразили 96,92 % бросков (две шайбы и 61 сэйв), что немногим меньше показателя сборной Швейцарии — 97,50 % (одна шайба после 40 бросков).