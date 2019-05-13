Владислав Третьяк: Матч Россия – Чехия был как финальный – от ножа Сборная России обыграла команду Чехии (3:0) в третьем туре группового этапа чемпионата мира 2019 года.

Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк подвел итог матча на чемпионате мира в Словакии.

«Очень важная победа! Всех болельщиков поздравляю, мы чувствовали эту поддержку. Сегодня нам противостоял очень сильный соперник, который играл, по сути, у себя дома. Матч был как финальный – от ножа. Мы выглядели предпочтительнее, у нас было больше моментов, естественно, их надо реализовывать, но я думаю, что с каждой игрой в этом плане мы будем наращивать. И еще сегодня наш вратарь (Андрей Василевский) подчистил все, что можно», - цитирует Третьяка «Р-Спорт».

Таким образом, сборная России одержала три победы в трех матчах. Ранее команда Ильи Воробьева победила Норвегию (5:2) и Австрию (5:0).

В следующем туре сборная России сыграет с Италией 15 мая, а Чехия днем позже встретится с Латвией.

Чемпионат мира проходит в Словакии, в городах Братислава и Кошице с 10 по 26 мая. На групповом этапе сборная России играет с командами Швеции, Чехии, Швейцарии, Норвегии, Латвии, Австрии и Италии.