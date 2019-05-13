Никита Зайцев: Сборной России нужно упростить игру Сборная России обыграла команду Чехии (3:0) в третьем туре группового этапа чемпионата мира-2019.

Нападающий сборной России Никита Зайцев подвел итог матча. Форвард стал автором третьей шайбы в ворота чехов.

«Ждали от чехов хорошей игры, у них много хороших игроков, и мы ждали, что они будут ловить нас на контратаках и ждать, играть агрессивно, провоцировать. Мне кажется, мы провели хороший матч, нужно только убрать потери, надо упростить игру», - цитирует Зайцева ТАСС.

В следующем туре сборная России сыграет с Италией 15 мая, а Чехия днем позже встретится с Латвией.

Чемпионат мира проходит в Словакии, в городах Братислава и Кошице с 10 по 26 мая. На групповом этапе сборная России играет с командами Швеции, Чехии, Швейцарии, Норвегии, Латвии, Австрии и Италии.