Никита Зайцев: Сборной России нужно упростить игру

Нападающий сборной России Никита Зайцев подвел итог матча. Форвард стал автором третьей шайбы в ворота чехов.
«Ждали от чехов хорошей игры, у них много хороших игроков, и мы ждали, что они будут ловить нас на контратаках и ждать, играть агрессивно, провоцировать. Мне кажется, мы провели хороший матч, нужно только убрать потери, надо упростить игру», - цитирует Зайцева ТАСС.
В следующем туре сборная России сыграет с Италией 15 мая, а Чехия днем позже встретится с Латвией.
Чемпионат мира проходит в Словакии, в городах Братислава и Кошице с 10 по 26 мая. На групповом этапе сборная России играет с командами Швеции, Чехии, Швейцарии, Норвегии, Латвии, Австрии и Италии.
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