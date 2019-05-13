Никита Зайцев: Сборной России нужно упростить игру - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонБокс/ММАТеннисБаскетбол...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дня
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
13 мая 2019 20:19ХоккейСметанникова Дарья

Никита Зайцев: Сборной России нужно упростить игру

Сборная России обыграла команду Чехии (3:0) в третьем туре группового этапа чемпионата мира-2019.

Нападающий сборной России Никита Зайцев подвел итог матча. Форвард стал автором третьей шайбы в ворота чехов.

«Ждали от чехов хорошей игры, у них много хороших игроков, и мы ждали, что они будут ловить нас на контратаках и ждать, играть агрессивно, провоцировать. Мне кажется, мы провели хороший матч, нужно только убрать потери, надо упростить игру», - цитирует Зайцева ТАСС.

В следующем туре сборная России сыграет с Италией 15 мая, а Чехия днем позже встретится с Латвией.

Чемпионат мира проходит в Словакии, в городах Братислава и Кошице с 10 по 26 мая. На групповом этапе сборная России играет с командами Швеции, Чехии, Швейцарии, Норвегии, Латвии, Австрии и Италии.

03/05 21:25ММА
Антон, разберись с заморским стервецом! А я приготовлю хинкали. Колонка Отара КушанашвилиКолумнист «Советского спорта» Отара Кушанашвили о предстоящем турнире ММА в Челябинске.
13/05 20:56Хоккей
Овечкин! Ты что-нибудь умеешь? И зачем ты сбрил бороду?Нашему автору не понравилось, что Овечкин не забил ни разу за три игры, и он накатал провокационную колонку, в которой сравнил игру Александра Овечкина в НХЛ и за сборную. И пришел к неутешительным выводам.
11/04 17:00Теннис
Шарапова снимается в Голливуде! И может сняться с очередного турнираМария пропустила два месяца – на корте ее не было с начала февраля. Россиянка пропустила Индиан-Уэллс и Майами, хотя должна сыграть на следующей неделе – в Штутгарте. Увидим ли мы ее на турнире в Германии?
13/05 14:09Футбол
Семак зажигает файер, Боярский унижает «Спартак», а Кокорин все потерял! Анонс ССФВо вторник, 14 мая появится в продаже свежий номер еженедельника «Советский спорт – Футбол». Представляем его основные материалы.
13/05 19:52Хоккей
«Когда ж... будет голая, тогда полетим забивать!». Наши победили, но собой недовольныВторой матч подряд наши сохранили ворота на замке. Хотя голевые моменты чехи создали в избытке. Тревожит, что исчезло большинство. Но есть время его вернуть.
19/04 20:05Теннис
Медведев бьет Джокера! Россиянин выбил в Монте-Карло первую ракетку планетыДаниил Медведев впервые в карьере обыграл лидера рейтинга ATP. И впервые же вышел в полуфинал «Мастерса». В Монако 23-летний россиянин справился с самим Новаком Джоковичем – 6:3, 4:6, 6:2.
12/05 12:00Хоккей
Финн ушами. Какко всего 18 лет, и он болен диабетом. Но он забивает без остановки!Главной звездой сборной Финляндии по хоккею на чемпионате мира становится 18-летний юниор.
28/04 20:11Теннис
Даниил не совладал с Доминатором. Но Медведев все равно молодец!Даниил Медведев вышел в третий финал турнира ATP в этом сезоне и в свой первый в карьере – на грунте.
12/05 18:00Хоккей
Кто в сборной России вратарь №1: Василевский или Георгиев?Уже второй матч сборной России заставил тренеров крепко задуматься, а кто у нас вратарь номер один? Ошибиться, положиться на громкое имя здесь нельзя, если рассчитываешь на золото.
25/03 12:30Биатлон
Где спрятан ключ к результатам Логинова, и в чем наши слабее ПидручногоЮрий Цыбанев – о непознаваемом настоящем и непредсказуемом будущем российского биатлона.
04/04 14:30Биатлон
На трибуне становится тише. Александр Тихонов покидает большую биатлонную политикуУход Александра Тихонова из большой биатлонной политики – главный итог тренерского Совета СБР.
12/05 09:00Хоккей
Австрия, дрим-тим уже ждет! Что смотреть сегодня на чемпионате мира«Советский спорт» рассказывает, что ожидать от матчей хоккейного чемпионата мира, которые пройдут сегодня.
03/05 21:12Теннис
Сладкие парочки. Пять однополых браков в мире спортаИрен Вюст и Летиция де Йонг, Мартина Навратилова и «Мисс СССР», соперницы по женскому теннисному Туру и брак Кастер Семени с подругой по команде.
26/03 16:30Биатлон
«Логинов готов конкурировать с Бе». Оценки биатлонистам за сезонУ биатлонистов в календаре остался только чемпионат России, который пройдет в Тюмени с 28 марта по 2 апреля. Поэтому с полным основанием можно начинать подводить итоги сезона. Сегодня – о выступлении мужской сборной.
14/04 16:00Фигурное катание
Этой сборной нужен вратарь. Уроки командного ЧМ в ФукуокеРазбираемся: почему Россия опять не смогла выиграть золото командного чемпионата мира и какие выводы из этого поражения нужно сделать на будущее?
13/05 16:35Футбол
«97 очков «Ливерпуля» - великолепно!» Мир обсуждает развязку сезона в АПЛВторое подряд чемпионство «Ман Сити» восхищает не меньше, чем игра «Ливерпуля», который отстал от команды Хосепа Гвардиолы на очко и имеет шанс выиграть Лигу чемпионов.
07/05 13:00Биатлон
Хорошо, что без Америки! Плохо, что без России! Изучаем календарь нового сезонаМеждународный союз биатлонистов опубликовал полное расписание соревнований в сезоне-2019/20.
04/05 20:22ММА
Шлеменко был на грани фиаско, утроил шоу в Челябинске и нокаутировал бразильца (видео)Александр Шлеменко в очередной раз доказал, что сдаваться раньше времени не стоит.
11/05 17:00Фигурное катание
Загитова и Медведева – лишь спусковой крючок. Россия и без них заболела бы «фигуркой»Пытаемся разобраться: с чем связан резкий скачок популярности фигурного катания в нашей стране.
13/04 17:48Фигурное катание
Алена Леонова: Лиза Туктамышева – просто бомба! Победила всех и преодолела себяВице-чемпионка мира подвела итоги завершившегося в Японии командного чемпионата мира по фигурному катанию.
13/05 18:08Фигурное катание
Битва в купальниках: Туктамышева и Загитова устроили новую дуэльЛучшие фигуристки мира Алина Загитова и Елизавета Туктамышева продолжают соревноваться, даже покинув лед на время отпуска. И эта битва - погорячее прежних.
12/05 22:30Футбол
Если Семак отработает сезон-2019/20 на этом же уровне, «Зенит» станет украшением РПЛЮрий Цыбанев ставит питерскому клубу за сезон 3, команде «Зенит» – 4, а главному тренеру – полновесную «пятерку».
20/04 19:30Фигурное катание
«На розовую хрюшку похожа!» Реакция фанатов и недоброжелателей на провокационный образ МедведевойДвукратная чемпионка мира Евгения Медведева пока не может исполнять прыжки, но по-прежнему способна эпатировать публику.
05/05 13:26ММА
Виталий Минаков: Уверен, у Шлеменко есть предложение от UFC. Но нужно ли ему это?Четырехкратный чемпион мира по спортивному самбо, экс-чемпион Bellator в тяжелом весе Виталий Минаков – о победе Александра Шлеменко над бразильцем Вискарди Андраде и возможной дальнейшей карьере российского бойца.
29/04 19:43Теннис
Медведев рвется в топ-10! Странно, что до сих пор не тамУдивительно, но факт – даже полуфинал в Монте-Карло и финал в Барселоне не изменили рейтинг Даниил Медведева.
13/05 07:00Хоккей
Сегодня – первый крутой матч российской дримтим на ЧМ-2019: подвинутся ли чехи?В нашей группе сегодня скрытый финал: скорее всего именно игра Россия – Чехия определит победителя в группе Б. Что еще смотреть сегодня?
18/04 17:08Теннис
Медведев разбушевался! Даниил впервые в карьере вышел в четвертьфинал «Мастерса»Четвертый раз подряд обыграв Стефаноса Циципаса, Даниил Медведев пробился в восьмерку сильнейших на третьем «Мастерсе» сезона – в Монте-Карло.
12/05 21:30Футбол
Дзюба-распасовщик: отдавал, отдает и будет отдавать!В ранге чемпиона страны «Зенит» уверенно переиграл ЦСКА (3:1), чем сильно осложнил армейцам борьбу за медали и места в Лиге чемпионов-2019/20.
21/03 20:30Биатлон
Итальянская кухня. Такого провала от Виттоцци не ждал никтоПервая гонка последнего этапа запомнится невиданным провалом Лизы Виттоцци, которая вместе с Доротеей Вирер претендовала на общую победу в Кубке мира. Кажется, теперь Доро никому не отдаст большой глобус.
24/03 18:30Биатлон
Теперь можно оторваться по-полной. Вирер выиграла Кубок мираПоследняя гонка сезона принесла Большой хрустальный глобус Доротее Вирер, а малый в зачете масс-стартов она уступила шведке Ханне Оберг. Анастасия Кузьмина завершила карьеру. 
Новости
21:12 Хоккей Александр Кожевников: Капризов будет великим хоккеистом, в этом нет сомнения
21:11 Хоккей Нападающий сборной Чехии: Мы начали слишком уважительно по отношению к сборной России
21:11 Футбол Лидер «Манчестер Сити» назвал ключевой момент сезона
21:07 Волейбол Мусэрский пропустит Лигу наций из-за операции
21:02 Теннис Американская теннисистка Гиббс сообщила, что у нее обнаружили рак
20:51 Футбол Артем Дзюба: Я благодарен спартаковской школе
20:50 Хоккей «Лос-Анджелес» объявил о контракте с Прохоркиным
20:44 Футбол Артем Дзюба: Если уеду в Англию, то вряд ли это будет команда из первой пятерки
20:41 Хоккей Милош Ржига: Закроешь Овечкина – откроется Ковальчук
20:35 Футбол Александр Мостовой: Основная заслуга чемпионства «Зенита» - в футболистах
20:29 Хоккей Сергей Андронов: Удовлетворения больше от этой победы, чем от предыдущих
20:29 Хоккей Воробьев объяснил, почему не играл Капризов
20:23 Хоккей Дмитрий Орлов: Сегодня была наша лучшая игра на турнире
20:22 Футбол Гершкович назвал лучшего тренера РПЛ
20:19 Хоккей Никита Зайцев: Сборной России нужно упростить игру
20:14 Хоккей Владислав Третьяк: Матч Россия – Чехия был как финальный – от ножа
20:13 Хоккей Сборная России — лучшая по реализации бросков на ЧМХ-2019
20:11 Футбол Дзюба признан лучшим игроком матча с ЦСКА
20:06 Хоккей Кучеров вышел на первое место в списке бомбардиров ЧМХ-2019
20:05 Хоккей Евгений Кузнецов: Главное — это победа команды, голы придут
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика