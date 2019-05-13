Дмитрий Орлов: Сегодня была наша лучшая игра на турнире

Защитник сборной России Дмитрий Орлов прокомментировал исход матча на чемпионате мира в Словакии.
«У чехов хорошая команда, они хорошо провели первый период, но потом мы выглядели лучше, реализовали свои моменты. Сегодня была наша лучшая игра на турнире. Мы не давали легко проходить в среднюю зону, были получше в своей зоне. Если допускали ошибку, Вася (вратарь Андрей Василевский - ред.) нас вытаскивал. Он красавец!
Начало первого периода сложилось неплохо, но во второй половине было несколько потерь, чехи хорошо уходили в оборону. Надо искать хороший длинный пас, идти в прессинг. Мы проводили вторую игру подряд, чехи отдыхали и должны быть посвежее, но мне так не показалось. У нас вся команда была заряжена на победу», - цитирует Орлова «Р-Спорт».
Сборная России одержала три победы в трех матчах. Ранее команда Ильи Воробьева победила Норвегию (5:2) и Австрию (5:0).
В следующем туре сборная России сыграет с Италией 15 мая, а Чехия днем позже встретится с Латвией.
Чемпионат мира проходит в Словакии, в городах Братислава и Кошице с 10 по 26 мая. На групповом этапе сборная России играет с командами Швеции, Чехии, Швейцарии, Норвегии, Латвии, Австрии и Италии.
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