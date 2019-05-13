Сергей Андронов: Удовлетворения больше от этой победы, чем от предыдущих Сборная России обыграла команду Чехии (3:0) в третьем туре группового этапа чемпионата мира-2019.

Форвард сборной России Сергей Андронов подвел итог матча. Нападающий стал автором первой шайбы в ворота чехов.

«Удовлетворения больше от этой победы, чем от предыдущих – с хорошим соперником играли. Темп был хороший, все получили удовольствие сегодня. Вратарь Андрей Василевский здорово сыграл в ключевых моментах. Мой гол? Здорово все сложилось, так что мне оставалось только попасть. Надеюсь, Паша Дацюк не обидится, что взял его 13-й номер. На самом деле просто, что было свободное, то и взял», - цитирует Андронова «Р-Спорт».

Напомним, что Андронов был признан лучшим игроком сборной России в матче с чехами.

В следующем туре сборная России сыграет с Италией 15 мая, а Чехия днем позже встретится с Латвией.

Чемпионат мира проходит в Словакии, в городах Братислава и Кошице с 10 по 26 мая. На групповом этапе сборная России играет с командами Швеции, Чехии, Швейцарии, Норвегии, Латвии, Австрии и Италии.