Александр Кожевников: Капризов будет великим хоккеистом, в этом нет сомнения

- Василевский и Георгиев пока оба сыграли на ноль в трех матчах…

- Давайте не будем сравнивать Василевского с Георгиевым.

- Я к тому, что MVP плей-офф КХЛ Илья Сорокин был в глухом запасе, сегодня, правда, появился в заявке. Может, пока не стоит теребить вратарскую бригаду, коль на ноль играем?

- Мы не можем так рассуждать, глядя со стороны. Тренерский штаб видит, кто как готов.

- Еще один герой плей-офф Кирилл Капризов вдруг угодил в запас в важном матче. В чем причина?

- Думаю, ему просто дали отдохнуть. Авторитет Капризова никто не ставит под сомнение, когда будет нужно, он выстрелит. Что уже доказывал. На Кирилла легла большая нагрузка в сезоне, передышка не помешает. Он себя еще покажет, Капризов будет великим хоккеистом, в этом даже нет ни малейшего сомнения.