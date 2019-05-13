Андрей Василевский: Бригада меньшинства сборной России была лучшей на льду

Вратарь сборной России Андрей Василевский подвел итог матча. Голкипер оформил свой первый шат-аут на турнире.
«Нам противостоял хороший соперник. Установку выполнили. Играли от обороны, поэтому и такой небольшой счет, но главное, что победили.
В сборной Чехии есть несколько хоккеистов из НХЛ, знающих, как нужно бить, как провоцировать. Была пара ненужных удалений, но наша бригада меньшинства, бесспорно, была лучшей на льду», - сказал Василевский в эфире «Матч ТВ».
В следующем туре сборная России сыграет с Италией 15 мая, а Чехия днем позже встретится с Латвией.
Чемпионат мира проходит в Словакии, в городах Братислава и Кошице с 10 по 26 мая. На групповом этапе сборная России играет с командами Швеции, Чехии, Швейцарии, Норвегии, Латвии, Австрии и Италии.
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