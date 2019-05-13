Известный хоккеист может завершить карьеру из-за травмы бедра Хоккеисту требуется долгий больничный.

Генеральный менеджер «Анахайма» Боб Мюррей сообщил, что форвард Райан Кеслер пропустит следующий сезон из-за травмы бедра. 9 мая хоккеисту заменили тазобедренный сустав, но вернуться на лед он сможет только после долгого восстановления.

– Райан давно борется со своей проблемой. Я был впечатлен его желанием играть. Но сейчас ему нужно подумать о жизни и семье. Маловероятно, что он будет играть в сезоне-2019/20. Также мы примем любое его решение по поводу дальнейшей карьеры, – передает слова Мюррея официальный сайт НХЛ.

Кеслер провел 10 сезонов в «Ванкувере» и пять в «Анахайме». На его счету 1001 матч в регулярных чемпионатах НХЛ, в которых он набрал 573 (258+315) очков. В составе сборной США он стал серебряным медалистом Игр-2010 в Ванкувере.