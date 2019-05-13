Гол на последней секунде принес Канаде победу над Словакией на чемпионате мира

В матче группового этапа чемпионата мира по хоккею сборная Канады не без труда обыграла команду Словакии.
Хозяева турнира трижды вели в счете, но в итоге уступили — 5:6. Причем победную шайбу канадцы забили на последней секунде встречи.
Чемпионат мира
Групповой этап
Группа A
Словакия — Канада — 5:6 (2:2, 2:3, 1:1)
Голы: Сукель (Студенич, Надь), 7:14 (0:1); Лишка (Ярош, Лунтер), 8:18 (0:2); Манта (Туррис, Макканн), 16:20 (1:2); Теодор (Манта, Сиверсон), 18:10 (2:2, бол.); Надь (Маринчин, Лантоши), 21:49 (3:2, бол); Лишка (Буц, Лунтер), 25:09 (3:3); Маршессо (Шабо), 27:01 (4:3, бол); Чирелли (Райнхарт, Теодор), 28:43 (4:4); Стечер (Туррис, Сиверсон), 36:40 (4:5); Сукель (Маринчин), 51:45 (5:5); Стоун (Шабо), 59:59 (5:6, бол.)
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