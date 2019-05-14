Кучеров — четвертый в списке бомбардиров ЧМХ-2019 - Советский спорт
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14 мая 2019 00:11ХоккейКоноплев Александр

Кучеров — четвертый в списке бомбардиров ЧМХ-2019

Нюландер возглавил рейтинг бомбардиров ЧМХ-2019.

Форвард сборной России Никита Кучеров опустился на четвертое место в списке бомбардиров хоккейного чемпионата мира-2019. После матчей Норвегия — Швеция и Словакия — Канада впереди него оказались двое игроков «тре крунур»: Вильям Нюландер (2+6) и Антон Ландер (3+3), а также представитель «кленовых листьев» Энтони Манта (3+4).

Напомним, что у Кучерова после трех матчей также шесть очков, но меньшее число заброшенных шайб — 2+4.

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