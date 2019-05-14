Клубы НХЛ следят за молодым форвардом из Словакии - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонБокс/ММАТеннисБаскетбол...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дня
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
14 мая 2019 01:20ХоккейКоноплев Александр

Клубы НХЛ следят за молодым форвардом из Словакии

Роберт Лантоши не выбирался на драфте, но может оказаться в НХЛ.

Обозреватель TSN Даррен Дрегер сообщил в своем твиттере об интересе к нападающему сборной Словакии Роберту Лантоши со стороны клубов НХЛ.

К 23 годам хоккеист провел пять сезонов в шведском чемпионате и выиграть бронзу молодежного чемпионата мира 2015 года. Минувший сезон Лантоши провел в словацкой «Нитре». На его счету 58 (20+38) очков в 56 матчах регулярного чемпионата и десять (3+7) очков в 18 играх плей-офф.

На нынешнем чемпионате мира форвард пока отметился одной голевой передачей в трех встречах.

13/05 18:08Фигурное катание
Битва в купальниках: Туктамышева и Загитова устроили новую дуэльЛучшие фигуристки мира Алина Загитова и Елизавета Туктамышева продолжают соревноваться, даже покинув лед на время отпуска. И эта битва - погорячее прежних.
04/05 21:05ММА
Александр Шлеменко: В прошлый раз я застрял в вонючем ринге… Мне удобней в клеткеРоссийский боец - о победе над Вискарди Андраде на турнире RCC 6.
13/05 21:08Футбол
«Сектанты» мешают «Спартаку» больше, чем слабое руководство ФедунаМногих этот текст возмутит, но постоянный негатив болельщиков красно-белых, недовольных руководством, тренером, игроками и всем на свете, нашего автора уже достал! И не только его…
27/03 09:00Биатлон
«Юрловой за сезон – пять с плюсом!» Оценки биатлонисткам за сезон«Советский спорт» продолжает подводить итоги биатлонного сезона. Сегодня – о выступлении женской сборной России.
11/04 17:00Теннис
Шарапова снимается в Голливуде! И может сняться с очередного турнираМария пропустила два месяца – на корте ее не было с начала февраля. Россиянка пропустила Индиан-Уэллс и Майами, хотя должна сыграть на следующей неделе – в Штутгарте. Увидим ли мы ее на турнире в Германии?
13/04 17:48Фигурное катание
Алена Леонова: Лиза Туктамышева – просто бомба! Победила всех и преодолела себяВице-чемпионка мира подвела итоги завершившегося в Японии командного чемпионата мира по фигурному катанию.
25/04 20:45Теннис
Медведев мчится к Надалю! Россиянин рвется в финал в БарселонеДаниил Медведев вышел в четвертьфинал турнира ATP в Барселоне. Вчера россиянин уверенно справился с американцем Маккензи Макдональдом – 6:3, 6:2. Дальше его ждет чилиец Николас Ярри.
13/05 19:45Футбол
Красно-белый по фамилии Плеймейкер. Станет ли Фернандо новым Титовым?В последних матчах Олег Кононов активно использует опорника Фернандо на позиции под нападающими. Вспоминаем предыдущих «десятых номеров» красно-белых и оцениваем перспективы бразильца в этом амплуа.
07/05 13:00Биатлон
Хорошо, что без Америки! Плохо, что без России! Изучаем календарь нового сезонаМеждународный союз биатлонистов опубликовал полное расписание соревнований в сезоне-2019/20.
13/05 13:35Футбол
Газинский забил самый красивый гол, а лучшим игроком был Дзюба. Герои 28-го тура РПЛ«Советский спорт» определил лучших в прошедшем туре чемпионата России.
11/05 17:00Фигурное катание
Загитова и Медведева – лишь спусковой крючок. Россия и без них заболела бы «фигуркой»Пытаемся разобраться: с чем связан резкий скачок популярности фигурного катания в нашей стране.
20/04 19:30Фигурное катание
«На розовую хрюшку похожа!» Реакция фанатов и недоброжелателей на провокационный образ МедведевойДвукратная чемпионка мира Евгения Медведева пока не может исполнять прыжки, но по-прежнему способна эпатировать публику.
12/05 18:00Хоккей
Кто в сборной России вратарь №1: Василевский или Георгиев?Уже второй матч сборной России заставил тренеров крепко задуматься, а кто у нас вратарь номер один? Ошибиться, положиться на громкое имя здесь нельзя, если рассчитываешь на золото.
19/04 20:05Теннис
Медведев бьет Джокера! Россиянин выбил в Монте-Карло первую ракетку планетыДаниил Медведев впервые в карьере обыграл лидера рейтинга ATP. И впервые же вышел в полуфинал «Мастерса». В Монако 23-летний россиянин справился с самим Новаком Джоковичем – 6:3, 4:6, 6:2.
13/05 19:52Хоккей
«Когда ж... будет голая, тогда полетим забивать!». Наши победили, но собой недовольныВторой матч подряд наши сохранили ворота на замке. Хотя голевые моменты чехи создали в избытке. Тревожит, что исчезло большинство. Но есть время его вернуть.
21/04 17:30Теннис
Медведев не сорвал джекпот в Монте-Карло. Но все равно провел супертурнир!На «Мастерсе» в Монте-Карло Даниил Медведев впервые в карьере обыграл Новака Джоковича, вышел в полуфинал и едва не поборолся за титул. Правда, к сожалению, сенсационно уступил Душану Лайовичу.
13/05 23:41Хоккей
Шесть бутылок газировки и просроченные дрова. Блог хоккейного болельщикаУникальный блог хоккейного болельщика: начнешь читать – не оторвешься. Чемпионату мира-2019 посвящается.
21/03 12:00Биатлон
Дмитрий Ярошенко: Логинов – это современный ДрачевСегодня в норвежском Холменколлене стартует заключительный этап Кубка мира по биатлону.
04/04 14:30Биатлон
На трибуне становится тише. Александр Тихонов покидает большую биатлонную политикуУход Александра Тихонова из большой биатлонной политики – главный итог тренерского Совета СБР.
04/05 20:22ММА
Шлеменко был на грани фиаско, утроил шоу в Челябинске и нокаутировал бразильца (видео)Александр Шлеменко в очередной раз доказал, что сдаваться раньше времени не стоит.
06/05 20:27Бокс
Владимир Гендлин: Альварес не выполнил поставленную задачуИзвестный российский комментатор Владимир Гендлин поделился своим мнением о результата боя Сауль Альварес — Дэниел Джейкобс.
16/04 09:45Теннис
«Даше мешает лишний вес». Что происходит с Касаткиной?Сильнейшая теннисистка России Дарья Касаткина с начала года одержала всего две победы (при семи поражениях) и опустилась с 10-й на 22-ю строчку рейтинга WTA.
24/03 18:30Биатлон
Теперь можно оторваться по-полной. Вирер выиграла Кубок мираПоследняя гонка сезона принесла Большой хрустальный глобус Доротее Вирер, а малый в зачете масс-стартов она уступила шведке Ханне Оберг. Анастасия Кузьмина завершила карьеру. 
12/05 22:00Хоккей
Фестиваль продолжается!Фестиваль Ночной хоккейной лиги в Сочи продолжается – на площадки пяти олимпийских арен на смену командам дивизионов «40+» теперь вышла молодежь – «18+».
06/05 10:33ММА
Саадулаева послали в глухой нокаут, а Шлеменко ведет переговоры с UFC. Главное в ММА за неделюАлександр Шлеменко одержал яркую победу на турнире в Челябинске, UFC закрывает наилегчайший дивизион, а Юсуп Саадулаев был жестко нокаутирован на турнире One.
29/04 19:43Теннис
Медведев рвется в топ-10! Странно, что до сих пор не тамУдивительно, но факт – даже полуфинал в Монте-Карло и финал в Барселоне не изменили рейтинг Даниил Медведева.
02/05 23:10Теннис
Первая ракетка России – в пике. Что не так с Кареном Хачановым?Карен Хачанов проиграл пятый матч подряд – в четверг в Мюнхене он уступил Филиппу Кольшрайберу, не сумев выйти в четвертьфинал.
13/05 14:09Футбол
Семак зажигает файер, Боярский унижает «Спартак», а Кокорин все потерял! Анонс ССФВо вторник, 14 мая появится в продаже свежий номер еженедельника «Советский спорт – Футбол». Представляем его основные материалы.
13/05 16:28Бокс
Артур Бетербиев: Даже в США все хотят моего боя с КовалевымЧемпион мира по версии IBF в полутяжелом весе Артур Бетербиев рассказал о прошедшем поединке с американцем Радивойе Каладжичем.
03/05 21:25ММА
Антон, разберись с заморским стервецом! А я приготовлю хинкали. Колонка Отара КушанашвилиКолумнист «Советского спорта» Отара Кушанашвили о предстоящем турнире ММА в Челябинске.
Новости
01:51 Футбол Искусственный интеллект нашел замену Годину
01:42 СМИ: свидетельница по делу Кокорина и Мамаева cмешала антидепрессанты с алкоголем
01:35 Футбол Игрок «Ахмата» пропустит шесть месяцев
01:20 Хоккей Клубы НХЛ следят за молодым форвардом из Словакии
01:10 Хоккей Тренер сборной Словакии: Мы переигрывали Канаду
00:51 Футбол Иранский клуб интересуется Каррерой
00:39 ММА Бойцы MMA разгоняли митинг против постройки храма в Екатеринбурге (видео)
00:11 Хоккей Кучеров — четвертый в списке бомбардиров ЧМХ-2019
23:50 Хоккей Гол на последней секунде принес Канаде победу над Словакией на чемпионате мира
23:48 Хоккей Швеция разгромила Норвегию на ЧМХ-2019, Нюландер набрал пять очков
23:44 Футбол Полузащитник «Стока» может стать техническим директором «МЮ»
23:13 Хоккей Известный хоккеист может завершить карьеру из-за травмы бедра
22:57 Футбол Футболист «Урала» — в расширенном списке сборной Камеруна на КАН
22:36 Футбол «Барселона» просит болельщиков поддержать команду и верит в Вальверде
22:19 Футбол «Палермо» отправлен в третий дивизион
21:56 Футбол Джеррард не исключил работу в России
21:52 Хоккей Андрей Василевский: Бригада меньшинства сборной России была лучшей на льду
21:45 Футбол Источник: «Манчестер Сити» могут отстранить от еврокубков
21:45 Футбол СМИ: Главный свидетель по делу Кокорина и Мамаева выпала из окна
21:34 Футбол Ван Дейк, Азар и Агуэро вошли в символическую сборную сезона АПЛ
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика