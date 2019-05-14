Клубы НХЛ следят за молодым форвардом из Словакии

Обозреватель TSN Даррен Дрегер сообщил в своем твиттере об интересе к нападающему сборной Словакии Роберту Лантоши со стороны клубов НХЛ.
К 23 годам хоккеист провел пять сезонов в шведском чемпионате и выиграть бронзу молодежного чемпионата мира 2015 года. Минувший сезон Лантоши провел в словацкой «Нитре». На его счету 58 (20+38) очков в 56 матчах регулярного чемпионата и десять (3+7) очков в 18 играх плей-офф.
На нынешнем чемпионате мира форвард пока отметился одной голевой передачей в трех встречах.
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