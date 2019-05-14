Два защитника сборной Канады Монтур и Фаббро получили травмы в игре со Словакией

Два хоккеиста сборной Канады получили травмы в матче ЧМ-2019 против команды Словакии (6:5).
- В ближайшее время медицинское обследование пройдут защитники Брэндон Монтур и Данте Фаббро.
Следующий матч сборная Канады проведет 16 мая – против команды Франции.
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