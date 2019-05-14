Трой Стечер: Атмосфера на матче со Словакией была невероятная, хотя и враждебная

Защитник сборной Канады Трой Стечер прокомментировал победу над Словакией (6:5) на групповом этапе чемпионата мира в Кошице.
«Матч прошел в невероятной атмосфере, – приводит слова 25-летнего игрока обороны официальный сайт ИИХФ. – Хотя она и была явно враждебная, так как мы играли с хозяевами.
Инициатива переходила от одной команды к другой, и все могло закончиться любым исходом, и нам очень повезло, что мы победили в основное время».
Отметим, что Стечер забил пятый гол «кленовых листьев» в этом матче, выведя свою команду вперед в конце второго периода.
Канада набрала шесть очков и поднялась на третье место в группе A. Ее следующим соперником 16 мая станет Франция.
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