Виталий Давыдов: Овечкин – машина, которая обязательно поедет в плей-офф - Советский спорт
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14 мая 2019 11:40ХоккейСметанникова Дарья

Виталий Давыдов: Овечкин – машина, которая обязательно поедет в плей-офф

Трехкратный олимпийский чемпион Виталий Давыдов прокомментировал победу сборной России над командой Чехии (3:0) на чемпионате мира-2019.

Давыдов также оценил выступление Александра Овечкина на текущем чемпионате мира. Форвард пока не набрал ни одного очка.

«Это был первый серьезный матч нашей команды на турнире - при всем уважении к предыдущим соперникам в лице Норвегии и Австрии. В то же время не могу сравнить нынешних чехов со сборными Чехословакии советских времен, чувствуется, что чешская школа хоккея не находится на пике, в комбинационном плане команда выглядит простовато.

Саша Овечкин - это машина, которая обязательно поедет в плей-офф. Нужно только, чтобы немного разогнался и Кузнецов, он пока не в идеальных кондициях.

Вообще эмоционально игроки «Вашингтона» еще не созрели. Прошлый сезон у них получился тяжелейшим, после победы в Кубке Стэнли был совсем небольшой отпуск. И тут - обидное поражение от «Каролины» в серии, которую «Вашингтон» обязан был брать. Поэтому перезарядка того же Саши Овечкина вполне объяснима», - цитирует Давыдова Russia-Hockey.

В следующем туре сборная России сыграет с Италией 15 мая.

Чемпионат мира проходит в Словакии, в городах Братислава и Кошице с 10 по 26 мая. На групповом этапе сборная России играет с командами Швеции, Чехии, Швейцарии, Норвегии, Латвии, Австрии и Италии.

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