Защитник сборной Словакии: Болельщики не должны себя вести как обезьяны - Советский спорт
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14 мая 2019 12:36ХоккейСметанникова Дарья

Защитник сборной Словакии: Болельщики не должны себя вести как обезьяны

Сборная Словакии проиграла команде Канады (5:6) в матче группового этапа домашнего чемпионата мира.

Защитник сборной Словакии Мартин Фехервары остался недоволен поведением болельщиков после поражения от Канады.

«Мы сыграли хороший матч и смогли победить. Мы дважды выиграли с преимущество в два гола, и должны были сохранить его. Игроки сборной Словакии должны были быть более ответственными против такого противника.

Я точно не знаю, что произошло там, у судей. Я не буду их судить, но мне не понравилось, как отреагировала публика. Мы все чувствовали себя неправильно, но болельщики не должны вести себя как обезьяны и бросать бутылки на лед. Мы должны принять поражение с поднятой головой. Может быть, будет какое-то наказание, и так быть не должно. Я не знаю, выиграла ли Канада справедливо, но выиграла, и мы должны принять это», - цитирует Фехервары Hokej.sk.

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