Андриевский возглавил минское «Динамо» - Советский спорт
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14 мая 2019 12:48ХоккейСметанникова Дарья

Андриевский возглавил минское «Динамо»

Об этом сообщает генеральный директор клуба из Белоруссии Дмитрий Басков.

Главным тренером минского «Динамо» станет Александр Андриевский. Со специалистом уже достигнута договоренность о заключении контракта.

«В последнее время многие представители белорусской тренерской школы смогли заявить о себе не только внутри страны, но и за ее пределами, поэтому мы ориентировались на отечественных специалистов. В нашем списке кандидатов значилось около десяти человек. Из свободных в настоящий момент белорусов наибольшим опытом работы в КХЛ обладает как раз Александр Леонидович. С ним клуб связывает надежды на качественный прогресс в игре и, конечно же, выход в плей-офф», - цитирует Баскова пресс-служба клуба.

В регулярном чемпионате КХЛ «Динамо» заняло 11-е место в Западной конференции.

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