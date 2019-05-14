Андриевский возглавил минское «Динамо»

Главным тренером минского «Динамо» станет Александр Андриевский. Со специалистом уже достигнута договоренность о заключении контракта.
«В последнее время многие представители белорусской тренерской школы смогли заявить о себе не только внутри страны, но и за ее пределами, поэтому мы ориентировались на отечественных специалистов. В нашем списке кандидатов значилось около десяти человек. Из свободных в настоящий момент белорусов наибольшим опытом работы в КХЛ обладает как раз Александр Леонидович. С ним клуб связывает надежды на качественный прогресс в игре и, конечно же, выход в плей-офф», - цитирует Баскова пресс-служба клуба.
В регулярном чемпионате КХЛ «Динамо» заняло 11-е место в Западной конференции.
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