Андрей Секера: Нам почти удалось зацепить очки в матче с Канадой

Капитан сборной Словакии Андрей Секера подвел итоги матча группового этапа домашнего чемпионата мира в Кошице с Канадой (5:6).
«Прямо сейчас мы расстроены, хотя и не считались фаворитами в этом матче, – приводит слова 32-летнего защитника официальный сайт ИИХФ. – Мы старались зацепить очки, и нам это почти удалось. Хотя для нас самыми важными будут матч с Германией и игры после него».
Напомним, победную шайбу «кленовые листья» забросили на последней минуте игры.
В трех матчах на турнире Словакия набрала три очка и занимает пятое место в группе A.
В своей следующей игре 15 мая Словакия сыграет с Германией, победившей на старте турнира Великобританию (3:1) и Данию (2:1).
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