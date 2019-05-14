Илья Воробьев: Капризов завтра будет играть

Главный тренер сборной России Илья Воробьев сообщил, что форвард Кирилл Капризов сыграет против Италии на чемпионате мира в Словакии.
«Капризов завтра будет играть, с последней заявкой пока не спешим, пока не заявляем Зуба», - цитирует Воробьева Sport24.ru.
Напомним, что сборная России одержала три победы на чемпионате мира: над Норвегией (5:2), Австрией (5:0) и Чехией (3:0).
Матч Россия – Италия пройдет 15 мая в 21:15 по московскому времени.
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