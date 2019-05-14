Ворота сборной России в матче с Италией будет защищать Василевский

Сборная России в преддверии матча с командой Италии на чемпионате мира-2019 провела тренировку в зале. Накануне россияне обыграли чехов (3:0).
«Андрей Василевский будет играть против итальянцев в среду. Это дело не мотивации, а поддержания тонуса», - сообщил Воробьев, которого цитирует «Р-Спорт».
Ранее Василевский провел две игры против сборных Норвегии (5:2) и Чехии. Александр Георгиев защищал ворота в матче с Австрией (5:0).
Напомним, что Василевский стал новым рекордсменом национальной команды по количеству игр на ноль на чемпионатах мира. В матче со сборной Чехии голкипер записал на свой счет пятый «сухарь». На этот рекорд ему понадобилось 13 матчей.
Матч Россия – Италия пройдет 15 мая в 21:15 по московскому времени.
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