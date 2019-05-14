Михаил Сергачев: Сборная России играет на 70 процентов от своих возможностей - Советский спорт
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14 мая 2019 14:10ХоккейЛипкин Антон

Михаил Сергачев: Сборная России играет на 70 процентов от своих возможностей

Сборная России нанесла поражение Чехии на чемпионате мира.

Защитник сборной России Михаил Сергачев оценил игру команды в матче группового этапа чемпионата мира с Чехией (3:0) в Братиславе.

«Была пара моментов, когда сильно ощущалась разница между Чехией и предыдущими нашими соперниками, – приводят «Известия» слова 20-летнего игрока обороны. – Чехи пытались играть жестко и оказывать давление на нашу оборону. Но в целом мы справились.

Хорошо, что победили, но нам надо еще прибавлять. Пока сборная России показывает процентов 70 от своих возможностей».

Напомним, голы в матче с Чехией забили Сергей Андронов, Никита Гусев и Никита Зайцев.

Сборная России набрала девять очков и лидирует в группе B. Ее следующим соперником 15 мая станет Италия.

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