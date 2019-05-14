Ондржей Палат: Россия нас чуть-чуть переигрывала - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонБокс/ММАТеннисБаскетболФормула 1...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дня
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
14 мая 2019 14:16ХоккейЛипкин Антон

Ондржей Палат: Россия нас чуть-чуть переигрывала

Россия нанесла Чехии первого поражение на чемпионате мира.

Форвард сборной Чехии Ондржей Палат подвел итоги матча группового этапа чемпионата мира с Россией (0:3) в Братиславе.

«Мы старались действовать достаточно агрессивно и создавать моменты, но Россия нас чуть-чуть переигрывала, – приводят «Известия» слова 28-летнего чеха. – А там, где удавалось превосходить соперника, отлично играл вратарь.

У нас не получилось показать тот хоккей, который принес победу над Швецией (5:2). Мы не доводили до завершения свои моменты в атаке – это решило исход встречи».

Напомним, голы в матче с Чехией забили Сергей Андронов, Никита Гусев и Никита Зайцев.

У сборной Чехии осталось шесть очков после трех матчей и третье место в группе B. Следующим соперником команды 16 мая станет Латвия.

06/05 20:27Бокс
Владимир Гендлин: Альварес не выполнил поставленную задачуИзвестный российский комментатор Владимир Гендлин поделился своим мнением о результата боя Сауль Альварес — Дэниел Джейкобс.
15/05 11:00Хоккей
А если еще выйдут из засады Ови, Джино, Кузя и Каприз… Сборная сметет всех на путиКоманда России из бумажного фаворита превращается в реального.
03/05 15:00Фигурное катание
Фигурномания накрыла наше ТВ. Как Загитова с Медведевой выбили биатлон из топ-3Ажиотаж вокруг фигурного катания в России отразился на телевизионных рейтингах: в списке самых смотрибельных трансляций-2019 лидирует не футбол и не хоккей.
15/05 11:15Хоккей
Эта сборная сольет чемпионат мираАвтор «Советского спорта» объясняет, какие нюансы уже сейчас наталкивают его к пессимистичным прогнозам.
02/05 23:10Теннис
Первая ракетка России – в пике. Что не так с Кареном Хачановым?Карен Хачанов проиграл пятый матч подряд – в четверг в Мюнхене он уступил Филиппу Кольшрайберу, не сумев выйти в четвертьфинал.
13/05 16:28Бокс
Артур Бетербиев: Даже в США все хотят моего боя с КовалевымЧемпион мира по версии IBF в полутяжелом весе Артур Бетербиев рассказал о прошедшем поединке с американцем Радивойе Каладжичем.
28/04 20:11Теннис
Даниил не совладал с Доминатором. Но Медведев все равно молодец!Даниил Медведев вышел в третий финал турнира ATP в этом сезоне и в свой первый в карьере – на грунте.
04/04 14:30Биатлон
На трибуне становится тише. Александр Тихонов покидает большую биатлонную политикуУход Александра Тихонова из большой биатлонной политики – главный итог тренерского Совета СБР.
16/05 08:00Бокс
Евгений Тищенко: Мне нужно равняться на УсикаОлимпийский чемпион Евгений Тищенко назвал сроки своего следующего поединка, рассказал о знакомстве с Геннадием Головкиным и выразил восхищение Александром Усиком.
23/04 19:30Фигурное катание
Прощай, Безумный Макс, с тобой нельзя было соскучиться. Ковтун завершил карьеруЧетырехкратный чемпион России и двукратный вице-чемпион Европы Максим Ковтун объявил, что его карьера фигуриста окончена.
15/05 08:00Футбол
Кубок кубков впервые наш! Это была первая большая победа советского клубного футбола14 мая 1975 года киевское «Динамо» обыграло в финале Кубка обладателей кубков венгерский «Ференцварош» со счетом 3:0.
06/05 10:33ММА
Саадулаева послали в глухой нокаут, а Шлеменко ведет переговоры с UFC. Главное в ММА за неделюАлександр Шлеменко одержал яркую победу на турнире в Челябинске, UFC закрывает наилегчайший дивизион, а Юсуп Саадулаев был жестко нокаутирован на турнире One.
14/04 16:00Фигурное катание
Этой сборной нужен вратарь. Уроки командного ЧМ в ФукуокеРазбираемся: почему Россия опять не смогла выиграть золото командного чемпионата мира и какие выводы из этого поражения нужно сделать на будущее?
18/04 17:08Теннис
Медведев разбушевался! Даниил впервые в карьере вышел в четвертьфинал «Мастерса»Четвертый раз подряд обыграв Стефаноса Циципаса, Даниил Медведев пробился в восьмерку сильнейших на третьем «Мастерсе» сезона – в Монте-Карло.
16/05 09:00Хоккей
Хочешь на хоккей, плати 300 евро. И смотри, чтоб тебя не обманули!Путевые заметки корреспондента «Советского спорта».
03/05 21:12Теннис
Сладкие парочки. Пять однополых браков в мире спортаИрен Вюст и Летиция де Йонг, Мартина Навратилова и «Мисс СССР», соперницы по женскому теннисному Туру и брак Кастер Семени с подругой по команде.
16/04 09:45Теннис
«Даше мешает лишний вес». Что происходит с Касаткиной?Сильнейшая теннисистка России Дарья Касаткина с начала года одержала всего две победы (при семи поражениях) и опустилась с 10-й на 22-ю строчку рейтинга WTA.
25/04 20:45Теннис
Медведев мчится к Надалю! Россиянин рвется в финал в БарселонеДаниил Медведев вышел в четвертьфинал турнира ATP в Барселоне. Вчера россиянин уверенно справился с американцем Маккензи Макдональдом – 6:3, 6:2. Дальше его ждет чилиец Николас Ярри.
15/05 09:00Хоккей
Сказка «Каролины» почти закончилась. «Бостон» повел в серии 3-0«Медведи» в шаге от финала.
04/05 13:00Бокс
Бетербиев – Каладжич. Когда не знаешь, чего ожидать от бояЧемпион мира по версии IBF в полутяжелом весе Артур Бетербиев проведет защиту титула против американца Радивойе Каладжича. «Советский спорт» о предстоящем поединке.
18/04 09:07Фигурное катание
Идем на командное золото Пекина. Будь Олимпиада сейчас, Россия победила быНа финише сезона наша сборная стала лишь третьей на командном ЧМ в Японии. А каковы перспективы россиян на аналогичном олимпийском турнире 2022 года?
05/05 13:26ММА
Виталий Минаков: Уверен, у Шлеменко есть предложение от UFC. Но нужно ли ему это?Четырехкратный чемпион мира по спортивному самбо, экс-чемпион Bellator в тяжелом весе Виталий Минаков – о победе Александра Шлеменко над бразильцем Вискарди Андраде и возможной дальнейшей карьере российского бойца.
16/05 11:00Футбол
«Челси» войдет в новый сезон без Азара и Сарри. Но с Пулишичем… и Лэмпардом?Вопрос об отставке нелюбимого болельщиками Сарри практически решен. На его место прочат Лэмпарда. В период трансферного бана ему придется тяжело.
21/03 12:00Биатлон
Дмитрий Ярошенко: Логинов – это современный ДрачевСегодня в норвежском Холменколлене стартует заключительный этап Кубка мира по биатлону.
02/05 20:40Фигурное катание
«Овечкин мог бы стать великим фигуристом»Российская танцевальная пара Джонатан Гурейро и Тиффани Загорски отправилась за океан к знаменитому Кристоферу Дину ставить новую программу. А накануне отъезда фигуристы с необычными для русского уха именами и фамилиями дали большое интервью «Советскому спорту».
11/04 17:00Теннис
Шарапова снимается в Голливуде! И может сняться с очередного турнираМария пропустила два месяца – на корте ее не было с начала февраля. Россиянка пропустила Индиан-Уэллс и Майами, хотя должна сыграть на следующей неделе – в Штутгарте. Увидим ли мы ее на турнире в Германии?
21/04 17:30Теннис
Медведев не сорвал джекпот в Монте-Карло. Но все равно провел супертурнир!На «Мастерсе» в Монте-Карло Даниил Медведев впервые в карьере обыграл Новака Джоковича, вышел в полуфинал и едва не поборолся за титул. Правда, к сожалению, сенсационно уступил Душану Лайовичу.
07/05 13:00Биатлон
Хорошо, что без Америки! Плохо, что без России! Изучаем календарь нового сезонаМеждународный союз биатлонистов опубликовал полное расписание соревнований в сезоне-2019/20.
15/05 17:00Футбол
12 лишних в списке Черчесова: Беленов, Нойштедтер, Ахметов и Смолов… Кто еще?Разбираемся, как будет выглядеть окончательная заявка сборной России в июньских матчах против Сан-Марино и Кипра.
15/05 15:00Хоккей
Армейцы победили! Все довольны!На «ЦСКА-Арена» прошла сессия медиаклуба хоккейной традиции «Бесценная Лига» Mastercard и КХЛ сезона-2018/19.
Новости
15:25 Футбол «Зенит» – 17-й в рейтинге самых дорогих клубов мира
15:07 Футбол Итальянский журналист: Не думаю, что «Зенит» интересуется Де Росси
15:03 Футбол РФС: Мы соберем материалы по оскорблению Мирзова в матче с «Уралом»
15:00 Футбол Мирзов отрицает драку из-за оскорбления по национальному признаку
14:58 Футбол Сергей Кирьяков: «Арсенал» хотел и должен был проходить «Урал»
14:53 Легкая атлетика Совет ИААФ обсудит восстановление ВФЛА в начале июня
14:51 Гандбол Возвращение Трефилова после болезни состоится 19 мая
14:47 Футбол Систему VAR будут использовать в финале Лиги Европы
14:39 Футбол Ильин оскорбил Мирзова по национальному признаку
14:28 Футбол Лондонский «Арсенал»: Разделяем опасения наших поклонников относительно Баку
14:19 Лыжный спорт Свадьба Устюгова и Соболевой состоится 9 августа
14:14 Футбол «Завершивший карьеру» Яя Туре перейдет в китайский клуб
14:07 Футбол Нандо де Коло: Пусть люди говорят, что я собираюсь в «Реал»
14:02 Футбол Заа хочет уйти из «Кристал Пэлас», чтобы играть в Лиге чемпионов
13:56 Футбол РФС допустил поле стадиона «Динамо» в Петровском парке к проведению матчей
13:46 Футбол Валерий Непомнящий: «Урал» меня просто восхитил, а в финале аутсайдера быть не может
13:44 Спортивная гимнастика Филатова введена в Международный зал славы спортивной гимнастики
13:38 Футбол Агент Бекао: Мы не будем общаться с другим клубом, пока ЦСКА не закроет переговоры
13:29 Хоккей Братья Малявко стали игроками минского «Динамо»
13:21 Теннис Свитолина оплатила операцию на мениске 16-летней украинской теннисистке
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика