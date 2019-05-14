Ондржей Палат: Россия нас чуть-чуть переигрывала Россия нанесла Чехии первого поражение на чемпионате мира.

Форвард сборной Чехии Ондржей Палат подвел итоги матча группового этапа чемпионата мира с Россией (0:3) в Братиславе.

«Мы старались действовать достаточно агрессивно и создавать моменты, но Россия нас чуть-чуть переигрывала, – приводят «Известия» слова 28-летнего чеха. – А там, где удавалось превосходить соперника, отлично играл вратарь.

У нас не получилось показать тот хоккей, который принес победу над Швецией (5:2). Мы не доводили до завершения свои моменты в атаке – это решило исход встречи».

Напомним, голы в матче с Чехией забили Сергей Андронов, Никита Гусев и Никита Зайцев.

У сборной Чехии осталось шесть очков после трех матчей и третье место в группе B. Следующим соперником команды 16 мая станет Латвия.