Ондржей Палат: Россия нас чуть-чуть переигрывала

Форвард сборной Чехии Ондржей Палат подвел итоги матча группового этапа чемпионата мира с Россией (0:3) в Братиславе.
«Мы старались действовать достаточно агрессивно и создавать моменты, но Россия нас чуть-чуть переигрывала, – приводят «Известия» слова 28-летнего чеха. – А там, где удавалось превосходить соперника, отлично играл вратарь.
У нас не получилось показать тот хоккей, который принес победу над Швецией (5:2). Мы не доводили до завершения свои моменты в атаке – это решило исход встречи».
Напомним, голы в матче с Чехией забили Сергей Андронов, Никита Гусев и Никита Зайцев.
У сборной Чехии осталось шесть очков после трех матчей и третье место в группе B. Следующим соперником команды 16 мая станет Латвия.
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