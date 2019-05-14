Патрик Бартошак: Сказалось мастерство российских хоккеистов

Голкипер сборной Чехии Патрик Бартошак прокомментировал матч с Россией (0:3) на чемпионате мира в Братиславе.
«Была игра с множеством борьбы и большим количеством моментов с обеих сторон, но Россия их использовала, а мы нет, – приводят «Известия» слова 26-летнего вратаря. – Здесь сказалось мастерство российских хоккеистов. У соперника много индивидуально сильных исполнителей, поэтому не знаешь, от кого ждать опасности.
Не пойдет игра у Александра Овечкина – забьет Евгений Малкин, не пойдет у него – отличится Никита Кучеров. А если все трое плохо сыграют, найдется еще кто-то, кто сможет забить. У нас тоже много таких мастеров, но сегодня отлично играл вратарь сборной России, поэтому наши моменты ни к чему не привели».
Напомним, голы в матче с Чехией забили Сергей Андронов, Никита Гусев и Никита Зайцев.
У сборной Чехии осталось шесть очков после трех матчей и третье место в группе B. Следующим соперником команды 16 мая станет Латвия.
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