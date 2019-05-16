Четырехкратный победитель Кубка Стэнли возглавил «Локомотив»

60-летний канадец Крэйг МакТавиш подписал двухлетний контракт с «Локомотивом», сообщает официальный сайт ярославцев.
Будучи хоккеистом, МакТавиш выиграл четыре Кубка Стэнли, а в статусе главного тренера он доходил до финала плей-офф НХЛ, где его «Эдмонтон» уступил «Каролине». Кроме того, МакТавиш входил в тренерский штаб сборной Канады на нескольких чемпионатах мира.
С 2013 года специалист занимал различные должности в руководстве «Эдмонтона».
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