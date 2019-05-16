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16 мая 2019 15:58ХоккейКоноплев Александр

«Локомотив» вернул Лазушина

Вратарь сменил Пекин на Ярославль.

«Локомотив» подписал двухлетний контракт с вратарем Александром Лазушиным.

31-летний вратарь – воспитанник ярославского хоккея. Кроме «Локомотива» он играл за новокузнецкий «Металлург», московское «Динамо», тольяттинскую «Ладу» и китайский «Куньлунь».

На счету 30-летнего Лазушина 86 побед в 241 игре регулярного чемпионата КХЛ. За девять сезонов он отразил 91,8 % бросков и оформил 20 «сухарей» в «гладком» чемпионате.

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