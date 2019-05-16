Бренден Диллон: Торнтон – настоящий лидер «Сан-Хосе», великий игрок 39-летний канадец набрал три очка в третьем матче серии с «Сент-Луисом».

Защитник «Сан-Хосе» Бренден Диллон после третьего матча финальной серии Западной конференции НХЛ с «Сент-Луисом» (5:4 OT) высказался о форварде «акул» Джо Торнтоне.

«Джо выглядел сегодня фантастически, – приводит слова Диллона официальный сайт лиги. – Да, он был очень недоволен собой в предыдущих матчах, но если на чем-то это и отразилось, так только на его желании изменить эту ситуацию.

А в раздевалке он остался все тем же веселым и позитивным – именно поэтому Джамбо – настоящий лидер нашей команды. Великий игрок! Именно его звено, по сути, решило сегодня исход встречи».

Напомним, 39-летний канадец набрал 3 (2+1) очка в матче. Теперь на его счету 10 (4+6) очков за результативность в нынешнем розыгрыше плей-офф.

«Сан-Хосе» повел в серии со счетом 2-1. Третий матч пройдет 17 мая также на льду «Сент-Луиса».