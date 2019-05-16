Юрий Яковлев: Мактавиш разделяет стратегию клуба на привлечение своих воспитанников Канадец стал главным тренером «Локомотива».

Президент «Локомотива» Юрий Яковлев прокомментировал назначение канадца Крэйга Мактавиша главным тренером команды.

«Для нашего клуба крайне важным оказалось то, что Крэйг разделяет стратегию, основанную на широком привлечении собственных воспитанников, – приводит слова Яковлева официальный сайт клуба. – Он хорошо знает многих молодых игроков из системы «Локомотива» и поможет им сделать новый шаг в карьере. При этом Крэйг готов успешно работать в условиях жесткого потолка зарплат, который «Локомотив», как известно, никогда не превышает.

Считаю, что наши переговоры прошли в конструктивном ключе и новый главный тренер, благодаря огромному опыту и знаниям, при поддержке всей клубной системы «Локомотива», способен вывести команду на более высокий уровень».

Напомним, контракт 60-летнего канадца с «Локомотивом» рассчитан на два года. С 2000 по 2009 годы Мактавиш тренировал в НХЛ «Эдмонтон», с которым в 2006 году дошел до финала Кубка Стэнли.