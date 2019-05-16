Крэйг Мактавиш: Был заинтересован, чтобы тренировать в КХЛ Канадец возглавил «Локомотив».

Новый главный тренер «Локомотива» Крэйг Мактавиш прокомментировал свое назначение в ярославский клуб.

«Я с нетерпением жду начала моего сотрудничества с ХК «Локомотив» и лично господином (президентом клуба Юрием) Яковлевым, – приводит слова Мактавиша официальный сайт клуба. – В последние несколько лет я достаточно часто бывал в России, смотрел матчи КХЛ и был заинтересован в том, чтобы тренировать здесь. Надеюсь, ближайший сезон будет для нашей команды захватывающим и удачным».

Напомним, контракт 60-летнего канадца с «Локомотивом» рассчитан на два года. С 2000 по 2009 годы Мактавиш тренировал в НХЛ «Эдмонтон», с которым в 2006 году дошел до финала Кубка Стэнли.