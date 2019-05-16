Стал известен состав молодежной сборной России на «Кубке Черного моря» Турнир пройдет в Сочи с 26 по 28 мая.

Тренерский штаб молодежной сборной России во главе с Валерием Брагиным определился со списком игроков команды, которая двумя составами сыграет на «Кубке Черного моря» в Сочи, сообщает официальный сайт ФХР.

Для участия в сборе вызваны 46 игроков:

вратари: Глеб Носов («Дизель»), Амир Мифтахов («Ирбис»), Владимир Галкин («Авто»), Владислав Окоряк, Даниил Исаев (оба – «Локо»), Тимур Шиянов («Витязь»);

защитники: Егор Аланов («Векше Лейкерс», Швеция), Игорь Усманов («Лада»), Даниил Журавлев («Барс»), Богдан Жиляков («Трактор»), Антон Малышев («Локо»), Кирилл Голощапов («Красная Армия»), Глеб Бабинцев («Стальные лисы»), Даниил Мисюль («Локо»), Даниил Валитов («Авто»), Никита Зоркин, Данила Галенюк, Григорий Грязнов (все – «СКА-Варяги»), Дмитрий Семыкин, Арсений Бринкман, Никита Ващенко (все – «СКА-1946»), Илья Гатиятулин («Белые медведи»);

нападающие: Семен Кизимов («Лада»), Данил Савунов, Сергей Сулев (оба – «Дизель»), Лев Комиссаров, Максим Соркин, Никита Ртищев (все – «Красная Армия»), Владислав Михайлов (МХК «Динамо»), Григорий Денисенко, Максим Денежкин, Александр Дарьин (все – «Локо»), Никита Рожков, Юрий Платонов (оба – «Стальные лисы»), Егор Степанов («Белые медведи»), Дмитрий Воронков («Ак Барс»), Илья Захаров, Кирилл Тютяев (оба – «Авто»), Кирилл Марченко («СКА-Варяги»), Артем Жук, Тимур Ибрагимов (оба – «СКА-1946»), Александр Хованов («Айова Уайлд», AHL), Роман Баданин, Арсений Грицюк (оба – «Омские ястребы»), Илья Круглов (МХК «Динамо»), Захар Шабловский (МХК «Спартак»).

Напомним, кроме двух состав молодежной сборной России на турнире сыграют молодежные сборные Белоруссии и Латвии.

Матчи «Кубка Черного моря» пройдут на арене «Айсберг» в Сочи с 26 по 28 мая.