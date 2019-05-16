Канарейкин выступил за сокращение числа участников ЧМХ

Заслуженный тренер России Федор Канарейкин считает, что участие слабых команд вредит чемпионату мира по хоккею. Специалист привел в пример матч Россия – Италия, который завершился со счетом 10:0.
– Поздравим нашу сборную с победой. Забросили много красивых шайб. Поздравим тех ребят, кто открыл сегодня личный счет. Первые шайбы на турнире – это дополнительные положительные эмоции. Очередная игра «на ноль» – это тоже хорошо для вратаря. Но все-таки ИИХФ, наверное, стоит подумать о целесообразности участия в турнире таких команд, как сборная Италии, потому что большая разница в мастерстве в чисто спортивном плане налицо. Такие матчи играются очень трудно, психологически на них надо настроиться. Спортивная составляющая в подобных играх отсутствует.
Конечно, любая игра лучше тренировки. Но на чемпионате мира с нашей стороны, да и в некоторых других командах собраны очень сильные по качеству игроки. Участие таких сборных, как итальянская, только занимает лишний игровой день и растягивает турнир, – сказал Канарейкин в интервью «Московскому комсомольцу».
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