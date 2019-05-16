В здании рядом с ареной чемпионата мира в Словакии полиция искала взрывное устройство - Советский спорт
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16 мая 2019 19:02Хоккей

В здании рядом с ареной чемпионата мира в Словакии полиция искала взрывное устройство

Полиция Словакии искала взрывное устройство в здании, которое располагается рядом с ареной в Кошице, где проходят матчи чемпионата мира по хоккею.

По информации финской Ilta Sanomat, в четверг утром к зданию подъехали машины экстренных служб и скорой помощи и были стянуты силы полиции.

Как отмечает издание, изначально сообщалось о том, что было обнаружено взрывное устройство, однако позже представитель пресс-службы чемпионата мира Михаэла Гренделова опровергла эту информацию.

«Возможно, произошло недопонимание. Полиция в Кошице не очень хорошо владеет английским языком. Может быть, полицейские ошиблись. Могу вас заверить, что бомбы там не было», - приводит слова Гренделовой «РИА Новости» со ссылкой на финское издание.

Напомним, что чемпионат мира по хоккею проходит в словацких городах Братислава и Кошице с 10 мая по 26 мая.

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