В здании рядом с ареной чемпионата мира в Словакии полиция искала взрывное устройство

По информации финской Ilta Sanomat, в четверг утром к зданию подъехали машины экстренных служб и скорой помощи и были стянуты силы полиции.
Как отмечает издание, изначально сообщалось о том, что было обнаружено взрывное устройство, однако позже представитель пресс-службы чемпионата мира Михаэла Гренделова опровергла эту информацию.
«Возможно, произошло недопонимание. Полиция в Кошице не очень хорошо владеет английским языком. Может быть, полицейские ошиблись. Могу вас заверить, что бомбы там не было», - приводит слова Гренделовой «РИА Новости» со ссылкой на финское издание.
Напомним, что чемпионат мира по хоккею проходит в словацких городах Братислава и Кошице с 10 мая по 26 мая.
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