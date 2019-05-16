Сборная Швеции разгромила команду Австрии, забросив девять шайб Хоккеисты сборной Швеции одержали победу над командой Австрии в матче группового турнира чемпионата мира со счетом 9:1.

В составе шведской сборной заброшенными шайбами отметились Габриэль Ландеског (2-я минута), Маркус Крюгер (3), Вильям Нюландер (6), Адам Ларссон (8), Марио Кемпе (15), Деннис Расмуссен (30), Элиас Линдхольм (34), Оливер Экман-Ларссон (43), Элиас Петтерссон (46). У австрийской команды точным броском отметился Михаэль Раффль (48).

После этой победы Швеция набрала девять очков в четырех матчах и поднялась на третью строчку в группе В. Австрия, проиграв все четыре встречи на турнире, занимает седьмое место.

В следующей игре на чемпионате мира шведы встретятся с командой Швейцарии, а австрийцы сыграют против сборной Норвегии.