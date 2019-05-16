Канада переиграла Францию в матче чемпионата мира - Советский спорт
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16 мая 2019 19:34Хоккей

Канада переиграла Францию в матче чемпионата мира

Хоккеисты сборной Канады взяли верх над командой Франции в матче группового этапа чемпионата мира со счетом 5:2.

В составе канадцев заброшенными шайбами отметились Энтони Манта (9-я и 49-я минуты), Дарнелл Нурс (11), Энтони Чирелли (17) и Марк Стоун (51). У французов точными бросками отличились Дамьен Флери (37) и Антони Реш (43).

После этой победы Канада набрала девять очков в четырех матчах группового этапа и поднялась на второе место в группе А. Франция, проиграв все четыре встречи на турнире, занимает седьмое место.

В следующей игре на чемпионате мира канадцы встретятся с командой Германии, а французы сыграют против сборной Словакии.

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