Генменеджер «Далласа»: Линделль в обозримом будущем станет опорой «Старз» - Советский спорт
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16 мая 2019 19:52Хоккей

Генменеджер «Далласа»: Линделль в обозримом будущем станет опорой «Старз»

Генеральный менеджер «Далласа» Джим Нилл прокомментировал подписание нового контракта с защитником Эсой Линделлом.

- Эса - настоящий профессионал, отлично зарекомендовавший себя во всех ситуациях и являющийся абсолютным работягой. Комбинация силы, тренированности, хоккейного IQ и техники сделала его неотъемлемой частью этой команды. Вместе с Джоном Клингбергом и Миро Хейсканеном он составил фундамент оборонительный линии, которая хороша не только сейчас, но и будет нашей опорой в обозримом будущем, - цитирует Нилла официальный сайт НХЛ.

Напомним, что в четверг, 16 мая, Линделль подписал со «Старз» шестилетний контракт на сумму в $34,8 млн. (в среднем $5,8 млн. в год).

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