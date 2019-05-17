Элвис Мерзликинс: Шансов на плей-офф у сборной Латвии осталось немного - Советский спорт
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17 мая 2019 01:11Хоккей

Элвис Мерзликинс: Шансов на плей-офф у сборной Латвии осталось немного

Голкипер сборной Латвии Элвис Мерзликинс считает, что после поражения команде Чехии (3:6) у команды осталось не так много шансов на попадание в плей-офф чемпионата мира.

- Не видел наши удаления пятиминутные, хочу увидеть. Если это наш игрок так подставил команду в начале второго периода… Это нехорошо, потому что мы не сборная России, мы не забьем шесть голов. Мы забьем два и должны хорошо защищаться. Шансов на плей-офф осталось немного. Чехи - это команда, которую нужно было обыгрывать, но мы сами отдали игру, получив дурные пять минут, а соперник этим воспользовался, - цитирует вратаря «РИА Новости».

Напомним, после четырех матчей группового этапа сборная Латвии набрала шесть очков и занимает пятое место в группе В. Следующую встречу на турнире латвийские хоккеисты проведут 18 мая против российской команды.

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