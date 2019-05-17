Квартальнов получил звание заслуженного тренера России В новом сезоне Квартальнов будет работать в «Ак Барсе».

Новый главный тренер «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов получил звание заслуженного тренера России, сообщается на официальном сайте Министерства спорта России.

53-летний Квартальнов начал тренерскую карьеру в 2009 году, когда возглавил «Северсталь». В Череповце он проработал три сезона, после чего перешел в «Сибирь». Еще через два года Квартальнов возглавил ЦСКА. С 3 октября 2017 года до окончания завершившего сезона он тренировал «Локомотив».

А 1 мая «Ак Барс» объявил о том, что Квартальнов сменит на посту главного тренера Зинэтулу Билялетдинова.

Добавим, что лучшим результатом в его тренерской карьере стал выход в финал Кубка Гагарина с ЦСКА в сезоне-2015/16.