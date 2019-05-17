«Ак Барс» объявил о контракте с Ожигановым - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонБокс/ММАТеннисБаскетболФормула 1...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дня
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
17 мая 2019 12:04ХоккейЛипкин Антон

«Ак Барс» объявил о контракте с Ожигановым

Соглашение рассчитано на два года.

Защитник Игорь Ожиганов продолжит карьеру в «Ак Барсе», сообщает официальный сайт клуба. 26-летний игрок обороны подписал контракт с «барсами» сроком на два года.

Минувший сезон Ожиганов провел в «Торонто». В 53 матчах регулярного чемпионата НХЛ он набрал 7 (3+4) очков при показателе полезности «0» и 14 минутах штрафа.

До отъезда в за океан Ожиганов выступал за ЦСКА, который отдал на него права «Ак Барсу» в обмен на форварда Иржи Секача.

Всего в КХЛ на счету защитника 372 матча за ЦСКА, «Амур» и «Сибирь» и 107 (36+71) очков при показателе полезности «+28» и 261 минуте штрафа.

Напомним, в новом сезоне «Ак Барс» будет тренировать Дмитрий Квартальнов, под руководством которого Ожиганов играл в «Сибири» и ЦСКА.

04/04 14:30Биатлон
На трибуне становится тише. Александр Тихонов покидает большую биатлонную политикуУход Александра Тихонова из большой биатлонной политики – главный итог тренерского Совета СБР.
16/05 20:00Футбол
«Баннером с яйцами напомнили Аленичеву его слова о Старкове»В воскресенье Красноярск попрощается с РПЛ матчем «Енисей» – «Динамо». Один из лидеров местного фанатского движения, представившийся Андреем, рассказал, как главный тренер «Енисея» Дмитрий Аленичев стал персоной нон-грата в городе.
16/05 22:00Футбол
Артем Фидлер: Драка с Фернандешем в 2017-м? Это была провокация35-летний капитан «Урала» рассказал, как его команда пробилась в финал Кубка России, в котором екатеринбуржцы, как и два года назад, сыграют с «Локомотивом».
21/03 12:00Биатлон
Дмитрий Ярошенко: Логинов – это современный ДрачевСегодня в норвежском Холменколлене стартует заключительный этап Кубка мира по биатлону.
29/04 15:27Фигурное катание
Загитова, Медведева, Туктамышева и все-все-все. Откуда взялась эта толпа?Почему наибольших успехов Россия теперь добивается в женском одиночном катании, где у нас невиданное изобилие прекрасных фигуристок?
28/04 20:11Теннис
Даниил не совладал с Доминатором. Но Медведев все равно молодец!Даниил Медведев вышел в третий финал турнира ATP в этом сезоне и в свой первый в карьере – на грунте.
29/04 19:43Теннис
Медведев рвется в топ-10! Странно, что до сих пор не тамУдивительно, но факт – даже полуфинал в Монте-Карло и финал в Барселоне не изменили рейтинг Даниил Медведева.
21/04 17:30Теннис
Медведев не сорвал джекпот в Монте-Карло. Но все равно провел супертурнир!На «Мастерсе» в Монте-Карло Даниил Медведев впервые в карьере обыграл Новака Джоковича, вышел в полуфинал и едва не поборолся за титул. Правда, к сожалению, сенсационно уступил Душану Лайовичу.
15/05 21:30Футбол
Карпин опять не смог обыграть Семина. «Локомотив» вышел в финал Кубок РоссииЖелезнодорожники гроссмейстерски ликвидировали преимущество соперника, добытое ростовчанами в первом матче, и уверенно прошли в финал Кубка России.
06/05 20:27Бокс
Владимир Гендлин: Альварес не выполнил поставленную задачуИзвестный российский комментатор Владимир Гендлин поделился своим мнением о результата боя Сауль Альварес — Дэниел Джейкобс.
15/05 21:00Футбол
Парфенов не хочет отдавать Кубок! «Урал» – в шаге от завоевания трофеяКоманда из Екатеринбурга готова повторить прошлогодний триумф скромного клуба «Тосно» – и тоже под руководством Дмитрия Парфенова.
22/03 22:30Биатлон
Француз Фийон-Майе наступил на пятки ЛогиновуБорьба за второе место в общем зачете Кубка мира обострилась.
03/05 15:00Фигурное катание
Фигурномания накрыла наше ТВ. Как Загитова с Медведевой выбили биатлон из топ-3Ажиотаж вокруг фигурного катания в России отразился на телевизионных рейтингах: в списке самых смотрибельных трансляций-2019 лидирует не футбол и не хоккей.
18/04 09:07Фигурное катание
Идем на командное золото Пекина. Будь Олимпиада сейчас, Россия победила быНа финише сезона наша сборная стала лишь третьей на командном ЧМ в Японии. А каковы перспективы россиян на аналогичном олимпийском турнире 2022 года?
04/05 20:22ММА
Шлеменко был на грани фиаско, утроил шоу в Челябинске и нокаутировал бразильца (видео)Александр Шлеменко в очередной раз доказал, что сдаваться раньше времени не стоит.
16/05 08:00Бокс
Евгений Тищенко: Мне нужно равняться на УсикаОлимпийский чемпион Евгений Тищенко назвал сроки своего следующего поединка, рассказал о знакомстве с Геннадием Головкиным и выразил восхищение Александром Усиком.
16/05 17:00Теннис
Шарапова закончила карьеру. Просто пока не готова в этом признатьсяМария Шарапова официально снялась с предстоящего «Ролан Гарроса». Россиянка, не выступавшая с февраля, не успевает восстановиться к турниру после травмы плеча.
24/03 18:30Биатлон
Теперь можно оторваться по-полной. Вирер выиграла Кубок мираПоследняя гонка сезона принесла Большой хрустальный глобус Доротее Вирер, а малый в зачете масс-стартов она уступила шведке Ханне Оберг. Анастасия Кузьмина завершила карьеру. 
18/04 17:08Теннис
Медведев разбушевался! Даниил впервые в карьере вышел в четвертьфинал «Мастерса»Четвертый раз подряд обыграв Стефаноса Циципаса, Даниил Медведев пробился в восьмерку сильнейших на третьем «Мастерсе» сезона – в Монте-Карло.
04/05 10:40ММА
Будет много крови! Сегодня. В Челябинске. Александр Шлеменко на пути в UFC зарубится с бразильцемВ субботу в Челябинске пройдет турнир по смешанным единоборствам RCC 6, в главном бою которого россиянин Александр Шлеменко проведет бой против бразильца Вискарди Андраде.
04/05 21:05ММА
Александр Шлеменко: В прошлый раз я застрял в вонючем ринге… Мне удобней в клеткеРоссийский боец - о победе над Вискарди Андраде на турнире RCC 6.
05/05 13:26ММА
Виталий Минаков: Уверен, у Шлеменко есть предложение от UFC. Но нужно ли ему это?Четырехкратный чемпион мира по спортивному самбо, экс-чемпион Bellator в тяжелом весе Виталий Минаков – о победе Александра Шлеменко над бразильцем Вискарди Андраде и возможной дальнейшей карьере российского бойца.
04/05 13:00Бокс
Бетербиев – Каладжич. Когда не знаешь, чего ожидать от бояЧемпион мира по версии IBF в полутяжелом весе Артур Бетербиев проведет защиту титула против американца Радивойе Каладжича. «Советский спорт» о предстоящем поединке.
16/05 19:30Хоккей
«Кто ж знал, что они грохнут Канаду 7:4»Уникальный блог хоккейного болельщика: начнешь читать – не оторвешься!
25/04 20:45Теннис
Медведев мчится к Надалю! Россиянин рвется в финал в БарселонеДаниил Медведев вышел в четвертьфинал турнира ATP в Барселоне. Вчера россиянин уверенно справился с американцем Маккензи Макдональдом – 6:3, 6:2. Дальше его ждет чилиец Николас Ярри.
16/05 16:15Футбол
Хватит ныть! Перезагрузка Лиги чемпионов задумана не против РоссииВ пятницу на брифинге в Будапеште УЕФА обсудит новый формат еврокубков, который должен вступить в силу с 2024 года.
16/05 18:00Хоккей
Только не финны! На кого лучше попасть сборной России в четвертьфиналеОбозреватель «Советского спорта» Алексей Андронов – о возможных соперниках сборной России в плей-офф чемпионата мира.
13/04 17:48Фигурное катание
Алена Леонова: Лиза Туктамышева – просто бомба! Победила всех и преодолела себяВице-чемпионка мира подвела итоги завершившегося в Японии командного чемпионата мира по фигурному катанию.
21/03 20:30Биатлон
Итальянская кухня. Такого провала от Виттоцци не ждал никтоПервая гонка последнего этапа запомнится невиданным провалом Лизы Виттоцци, которая вместе с Доротеей Вирер претендовала на общую победу в Кубке мира. Кажется, теперь Доро никому не отдаст большой глобус.
17/05 09:30Футбол
Владимир Федотов: Поеду в Уфу в парикеГлавный тренер «Оренбурга» дисквалифицирован на один матч.
Новости
12:47 Футбол «Локомотив» поздравил Денисова с 35-летием
12:43 Футбол Валерий Гладилин: Для больших команд Глушаков уже не подходит
12:35 Футбол Александр Ирхин: Без работы Бердыев надолго не останется
12:31 Хоккей Василевский будет защищать ворота сборной России в матче с Латвией
12:26 Хоккей Илья Воробьев: Свечникова в сборную не зовем
12:20 Хоккей Плотников тренировался в звене с Ковальчуком и Андроновым
12:12 Футбол Виктор Гончаренко: Не упусти мы победу над «Уфой», не проиграли бы и «Оренбургу»
12:07 Хоккей Рафик Якубов: Квартальнов знает, как использовать сильные стороны Ожиганова
12:04 Хоккей «Ак Барс» объявил о контракте с Ожигановым
11:38 Хоккей «Йокерит» подписал контракт с бывшим игроком «Флориды»
11:14 Футбол Перейра может продолжить карьеру в «Бетисе» или «Сельте»
11:03 WADA: Высокий процент проб из Московской лаборатории – подлинные
10:47 Футбол Шаронов может возглавить «Рубин»
10:24 Футбол Игнашевич объявил об уходе из ЦСКА
10:18 Футбол «Урал» интересуется бывшим полузащитником «Ахмата» Грозавом
09:24 Теннис Рафаэль Надаль: Два матча за день – это очень опасно
09:06 Баскетбол «Голден Стэйт» победил «Портленд» во втором матче финала Запада
08:15 Хоккей Боб Хартли: Латвии не остается другого выхода, кроме как обыгрывать Россию и Швецию
07:35 Хоккей Квартальнов получил звание заслуженного тренера России
07:29 Футбол Лофтус-Чик получил разрыв ахиллова сухожилия в товарищеском матче
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика