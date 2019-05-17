«Ак Барс» объявил о контракте с Ожигановым Соглашение рассчитано на два года.

Защитник Игорь Ожиганов продолжит карьеру в «Ак Барсе», сообщает официальный сайт клуба. 26-летний игрок обороны подписал контракт с «барсами» сроком на два года.

Минувший сезон Ожиганов провел в «Торонто». В 53 матчах регулярного чемпионата НХЛ он набрал 7 (3+4) очков при показателе полезности «0» и 14 минутах штрафа.

До отъезда в за океан Ожиганов выступал за ЦСКА, который отдал на него права «Ак Барсу» в обмен на форварда Иржи Секача.

Всего в КХЛ на счету защитника 372 матча за ЦСКА, «Амур» и «Сибирь» и 107 (36+71) очков при показателе полезности «+28» и 261 минуте штрафа.

Напомним, в новом сезоне «Ак Барс» будет тренировать Дмитрий Квартальнов, под руководством которого Ожиганов играл в «Сибири» и ЦСКА.