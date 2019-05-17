Рафик Якубов: Квартальнов знает, как использовать сильные стороны Ожиганова «Ак Барс» подписал двухлетний контракт с защитником.

Генеральный менеджер «Ак Барса» Рафик Якубов прокомментировал подписание контракта с защитником Игорем Ожигановым.

«Мы рады подписанию двухлетнего соглашения с праворуким защитником, который сможет усилить игру команды в большинстве, – приводит слова Якубова официальный сайт клуба. – У Игоря долгая история выступления в КХЛ, есть опыт игры в НХЛ, мы считаем, что все это поможет «Ак Барсу» добиваться побед.

Ранее Ожиганов уже выступал в командах Дмитрия Квартальнова, так что главный тренер хорошо знаком с защитником и знает, как использовать его сильные стороны».

Напомним, Ожиганов играл в КХЛ за ЦСКА, «Амур» и «Сибирь» и набрал 107 (36+71) очков в 372 матчах. В прошлом сезоне он выступал в НХЛ за «Торонто».