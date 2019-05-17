Илья Воробьев: Свечникова в сборную не зовем Форвард «Каролины» не сыграет на чемпионате мира.

Главный тренер сборной России Илья Воробьев сообщил о том, что форвард «Каролины» Андрей Свечников не будет вызван в команду на чемпионат мира в Словакии.

«Свечникова не зовем, идем этим составом, держим еще место, рассчитываем на Артема Зуба», – приводит «Р-Спорт» слова Воробьева.

Напомним, минувшей ночью «Каролина» вылетела из розыгрыша Кубка Стэнли, проиграв в четырех матчах серию с «Бостоном» (0-4).

В нынешнем сезоне 19-летний Свечников, ставший вторым номером драфта НХЛ 2018 года, провел за «Каролину» 82 матча в регулярном чемпионате и набрал 37 (20+17) очков. В девяти играх плей-офф на его счету 5 (3+2) очков.

Сборная России лидирует в группе B чемпионата мира, одержав четыре победы в четырех матчах с общим счетом 23:2.

Добавим, что защитник СКА Артем Зуб остается в расположении сборной, но пока не заявлен на турнир.