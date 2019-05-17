Илья Воробьев: Свечникова в сборную не зовем

Главный тренер сборной России Илья Воробьев сообщил о том, что форвард «Каролины» Андрей Свечников не будет вызван в команду на чемпионат мира в Словакии.
«Свечникова не зовем, идем этим составом, держим еще место, рассчитываем на Артема Зуба», – приводит «Р-Спорт» слова Воробьева.
Напомним, минувшей ночью «Каролина» вылетела из розыгрыша Кубка Стэнли, проиграв в четырех матчах серию с «Бостоном» (0-4).
В нынешнем сезоне 19-летний Свечников, ставший вторым номером драфта НХЛ 2018 года, провел за «Каролину» 82 матча в регулярном чемпионате и набрал 37 (20+17) очков. В девяти играх плей-офф на его счету 5 (3+2) очков.
Сборная России лидирует в группе B чемпионата мира, одержав четыре победы в четырех матчах с общим счетом 23:2.
Добавим, что защитник СКА Артем Зуб остается в расположении сборной, но пока не заявлен на турнир.
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