Василевский будет защищать ворота сборной России в матче с Латвией

Основным голкипером сборной России в матче чемпионата мира с Латвией будет Андрей Василевский, сообщил главный тренер национальной команды Илья Воробьев.
«Василевский будет играть против сборной Латвии в субботу», – приводит «Р-Спорт» слова Воробьева.
Напомним, 24-летний вратарь провел на турнире в Словакии три матча из четырех, отразил в них 63 из 65 бросков (96,92 процента), добившись коэффициента надежности 0,67 шайбы за игру.
Василевский сыграл «на ноль» с Чехией (3:0) и Италией (10:0). Всего же сборная России не пропускает в трех матчах подряд.
Матч Латвия – Россия пройдет 18 мая на «Ондржей Непела Арене». Начало – 13:15 (мск).
Гений Какко против дворников (зачеркнуто!) дебютантов. Что смотреть сегодня на ЧМ«Советский спорт» рассказывает, что ожидать от матчей хоккейного чемпионата мира, которые пройдут сегодня. Медведев мчится к Надалю! Россиянин рвется в финал в БарселонеДаниил Медведев вышел в четвертьфинал турнира ATP в Барселоне. Вчера россиянин уверенно справился с американцем Маккензи Макдональдом – 6:3, 6:2. Дальше его ждет чилиец Николас Ярри. Хорошо, что без Америки! Плохо, что без России! Изучаем календарь нового сезонаМеждународный союз биатлонистов опубликовал полное расписание соревнований в сезоне-2019/20. Зачем нам смотреть на этот шлак на чемпионате мира. Колонка Виталия СлавинаОбозреватель «Советского спорта» – о расколе в мировом хоккее, который только усугубляется. Медведев не сорвал джекпот в Монте-Карло. Но все равно провел супертурнир!На «Мастерсе» в Монте-Карло Даниил Медведев впервые в карьере обыграл Новака Джоковича, вышел в полуфинал и едва не поборолся за титул. Правда, к сожалению, сенсационно уступил Душану Лайовичу. Шарапова закончила карьеру. Просто пока не готова в этом признатьсяМария Шарапова официально снялась с предстоящего «Ролан Гарроса». Россиянка, не выступавшая с февраля, не успевает восстановиться к турниру после травмы плеча. «На розовую хрюшку похожа!» Реакция фанатов и недоброжелателей на провокационный образ МедведевойДвукратная чемпионка мира Евгения Медведева пока не может исполнять прыжки, но по-прежнему способна эпатировать публику. Француз Фийон-Майе наступил на пятки ЛогиновуБорьба за второе место в общем зачете Кубка мира обострилась. Владимир Федотов: Поеду в Уфу в парикеГлавный тренер «Оренбурга» дисквалифицирован на один матч. Бетербиева бросили ради фехтовальщиковВ ночь на воскресенье в США свои очередные победы одержали чемпион мира в полутяжелом весе россиянин Артур Бетербиев и чемпион мира в среднем весе мексиканец Сауль Альварес. Парфенов не хочет отдавать Кубок! «Урал» – в шаге от завоевания трофеяКоманда из Екатеринбурга готова повторить прошлогодний триумф скромного клуба «Тосно» – и тоже под руководством Дмитрия Парфенова. Книга рекордов Йоханнеса. Изучаем суперсезон Бе-младшегоКубок мира-2018/19 завершился полным триумфом норвежца Йоханнеса Бе, установившего массу всевозможных рекордов. В 35 Гарик – ягодка опять? Какая судьба ждет Игоря ДенисоваВ пятницу бывший капитан «Локомотива» отмечает день рождения, который может стать для него последним в качестве профессионального футболиста. Разбираемся, в чем дело, и прогнозируем дальнейшее развитие событий. Дмитрий Ярошенко: Логинов – это современный ДрачевСегодня в норвежском Холменколлене стартует заключительный этап Кубка мира по биатлону. Артем Фидлер: Драка с Фернандешем в 2017-м? Это была провокация35-летний капитан «Урала» рассказал, как его команда пробилась в финал Кубка России, в котором екатеринбуржцы, как и два года назад, сыграют с «Локомотивом». Алена Леонова: Лиза Туктамышева – просто бомба! Победила всех и преодолела себяВице-чемпионка мира подвела итоги завершившегося в Японии командного чемпионата мира по фигурному катанию. Битва в купальниках: Туктамышева и Загитова устроили новую дуэльЛучшие фигуристки мира Алина Загитова и Елизавета Туктамышева продолжают соревноваться, даже покинув лед на время отпуска. И эта битва - погорячее прежних. «Каролина» – все. «Бостон» вышел в финал Кубка Стэнли впервые с 2013 годаРешающий матч «медведи» выиграли всухую. Хочешь на хоккей, плати 300 евро. И смотри, чтоб тебя не обманули!Путевые заметки корреспондента «Советского спорта». Теперь можно оторваться по-полной. Вирер выиграла Кубок мираПоследняя гонка сезона принесла Большой хрустальный глобус Доротее Вирер, а малый в зачете масс-стартов она уступила шведке Ханне Оберг. Анастасия Кузьмина завершила карьеру. Тарасенко наконец-то расчехлил свою пушку. Но «Шаркс» все равно победилиПобедный гол «Сан-Хосе» забил после нарушения правил. Только не финны! На кого лучше попасть сборной России в четвертьфиналеОбозреватель «Советского спорта» Алексей Андронов – о возможных соперниках сборной России в плей-офф чемпионата мира. Бетербиев – Каладжич. Когда не знаешь, чего ожидать от бояЧемпион мира по версии IBF в полутяжелом весе Артур Бетербиев проведет защиту титула против американца Радивойе Каладжича. «Советский спорт» о предстоящем поединке. Хватит ныть! Перезагрузка Лиги чемпионов задумана не против РоссииВ пятницу на брифинге в Будапеште УЕФА обсудит новый формат еврокубков, который должен вступить в силу с 2024 года. Медведев разбушевался! Даниил впервые в карьере вышел в четвертьфинал «Мастерса»Четвертый раз подряд обыграв Стефаноса Циципаса, Даниил Медведев пробился в восьмерку сильнейших на третьем «Мастерсе» сезона – в Монте-Карло. Леонид Калошин: Проблема для VAR в России – не Иванов, а финансированиеПока видеоповторы используются судьями только в матчах решающих стадий Кубка России, но не за горами распространение VAR во всем нашем футболе. «Челси» войдет в новый сезон без Азара и Сарри. Но с Пулишичем… и Лэмпардом?Вопрос об отставке нелюбимого болельщиками Сарри практически решен. На его место прочат Лэмпарда. В период трансферного бана ему придется тяжело. Карпин опять не смог обыграть Семина. «Локомотив» вышел в финал Кубок РоссииЖелезнодорожники гроссмейстерски ликвидировали преимущество соперника, добытое ростовчанами в первом матче, и уверенно прошли в финал Кубка России. Медведев бьет Джокера! Россиянин выбил в Монте-Карло первую ракетку планетыДаниил Медведев впервые в карьере обыграл лидера рейтинга ATP. И впервые же вышел в полуфинал «Мастерса». В Монако 23-летний россиянин справился с самим Новаком Джоковичем – 6:3, 4:6, 6:2. Финский бриллиант Каапо Какко – снова на льду! Что смотреть сегодня на ЧМСвободная Франция против скованной Канады, гремучие финны против северных соседей и могучие шведы против робкой Австрии – день на ЧМХ-2019 предстоит насыщенный.