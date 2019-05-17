Василевский будет защищать ворота сборной России в матче с Латвией Голкипер не пропускает в последних двух играх.

Основным голкипером сборной России в матче чемпионата мира с Латвией будет Андрей Василевский, сообщил главный тренер национальной команды Илья Воробьев.

«Василевский будет играть против сборной Латвии в субботу», – приводит «Р-Спорт» слова Воробьева.

Напомним, 24-летний вратарь провел на турнире в Словакии три матча из четырех, отразил в них 63 из 65 бросков (96,92 процента), добившись коэффициента надежности 0,67 шайбы за игру.

Василевский сыграл «на ноль» с Чехией (3:0) и Италией (10:0). Всего же сборная России не пропускает в трех матчах подряд.

Матч Латвия – Россия пройдет 18 мая на «Ондржей Непела Арене». Начало – 13:15 (мск).