Евгений Кузнецов: Победа 10:0 и два выходных расслабят, только если ты дебил Россия разгромила Италию и отдыхала два дня перед матчем с Латвией.

Форвард сборной России Евгений Кузнецов не согласен с тем, что легкая победа над Италией (10:0) на групповом этапе чемпионата мира в Словакии может расслабить команду.

«Победа 10:0 и два выходных расслабят, только если ты дебил, – приводит «Р-Спорт» слова Кузнецова. – Умного человека такое не расслабит».

Напомним, в среду Россия разгромила Италию, после чего у команды было два неигровых дня. Теперь в субботу российская команда сыграет с Латвией.

Сборная России лидирует в группе B чемпионата мира, одержав четыре победы в четырех матчах с общим счетом 23:2. При этом в трех играх подряд команда не пропускает.

Матч Латвия – Россия пройдет 18 мая на «Ондржей Непела Арене». Начало – 13:15 (мск).