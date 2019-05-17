Евгений Малкин: Играть с Овечкиным заставил тренер, я своего согласия не давал Малкин и Овечкин вместе вышли на лед в матче с Австрией при игре «четыре на три».

Форвард сборной России Евгений Малкин шутливо высказался о том, что сыграл в одном звене с Александром Овечкиным на чемпионате мира в Словакии.

Перед турниром нападающий заявил, что ему лучше не играть в одном сочетании с Овечкиным, однако в матче с Австрией они выходили вместе при игре «четыре на три».

«Овечкин же уже дал интервью, правильно сказал, – приводит «Р-Спорт» слова 32-летнего Малкина. – На самом деле, меня тренер заставил, я свое согласие на это (выходить на лед вместе с Овечкиным) не давал».

Напомним, сборная России лидирует в группе B чемпионата мира, одержав четыре победы в четырех матчах с общим счетом 23:2. При этом в трех играх подряд команда не пропускает.

В своем следующем матче 18 мая Россия сыграет с Латвией. Начало игры – 13:15 (мск).