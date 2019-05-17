Пашнин может стать игроком «Салавата Юлаева» О подписании контракта с обладателем Кубка Гагарина могут объявить на следующей неделе.

Защитник ЦСКА Михаил Пашнин в новом сезоне может стать игроком «Салавата Юлаева», сообщает «БИЗНЕС Online».

В минувшем сезоне 30-летний игрок обороны стал обладателем Кубка Гагарина. Ранее он выступал в КХЛ только за ЦСКА (2009-2012, 2017-2019) и «Локомотив» (2012-2017). На его счету 493 матча в лиге 60 (13+47) очков при показателе полезности «+97» и 704 минутах штрафа.

Отметим, что ранее в интернете появились скрины с официального сайта «Салавата Юлаева», на которых отображена новость о подписании контракта с Пашниным, датированная 21 мая.

Добавим, что контракт Пашнина с ЦСКА действует до 2020 года.