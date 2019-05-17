Малкину не нравится большое число иностранных тренеров в КХЛ

Нападающий «Питтсбурга» и сборной России Евгений Малкин недоволен, что в российских клубах работают иностранные специалисты. При этом хоккеист признал, что зарубежные тренеры дают результат.
– Почему так происходит, что в НХЛ нет ни одного европейского тренера, а в России теперь работают Мактавиш, Хартли? Мне это тоже не нравится. Я считаю, что наши молодые тренеры могут работать на этом уровне. Например, Евгений Корешков, он работал в ЦСКА помощником, но мог справиться и главным.
В «Магнитке» я работал и с чехом Сикорой, и с канадцем Кингом. Это сложно, когда постоянно нужен переводчик. Во время игры, когда мы, например, проигрываем, ему нужно быстро, за 30 секунд, нам что-то объяснить. 15 секунд уходит на перевод, и информацию не всегда можно уловить. Не знаю, откуда эта тенденция пошла.
Но Хартли показал свой уровень, вывел «Авангард» в финал, Кинг выиграл с «Магниткой». Наверное, они пока что более мастеровитые, у них другое видение хоккея, а главное — они дают результат. Может, мы еще не доросли, но у нас много хороших, квалифицированных тренеров, – приводит слова Малкина «Чемпионат».
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