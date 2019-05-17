Элвис Мерзликинс: Задоров сказал, что он не знает, кто я такой? Ничего, еще узнает

- Рад, что на чемпионат мира приехал Овечкин. Раньше видел его броски только по телевизору. Сейчас есть шанс испытать его щелчок на себе. Если бы мне было страшно, то я не стал бы вратарем. (Никита) Задоров сказал, что он не знает, кто я такой? Ничего, еще узнает.
Как я уже говорил, мы не Россия - шесть голов не забьем, максимум - два. У нас нет Овечкина или (Никиты) Кучерова, поэтому нам нужно играть осторожно. Жду быстрый хоккей. Не думаю, что россияне допустят много ошибок. Но ничего, мы будем готовиться, - приводит слова Мерзликинса «РИА Новости».
Напомним, что матч состоится в субботу, 18 мая, и начнется в 13:15 по московскому времени.
Добавим, что после четырех матчей на чемпионате мира сборная России возглавляет турнирную таблицу группы В, а команда Латвии занимает пятую строчку.
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