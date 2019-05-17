Андриевский не будет главным тренером минского «Динамо» Минское «Динамо» осталось без тренера.

Утвержденный на собрании Белорусского олимпийского комитета в качестве главного тренера минского «Динамо» Александр Андриевский не договорился с клубом о личном контракте. Об этом сообщил гендиректор минчан Дмитрий Басков.

– Переговоры с Александром Леонидовичем, которые мы вели до последнего момента, не увенчались подписанием контракта. Камнем преткновения является принцип формирования состава, на который мнения у менеджмента клуба и тренера расходятся, в частности, по вопросу количества легионеров.



Тем не менее, клуб намерен в ближайшее время закрыть вакансию главного тренера, которая является ключевой в подготовке к новому сезону. В сфере нашего внимания и интересов – около десяти кандидатур, причем, Андриевский по-прежнему среди них. Переговоры по всем направлениям продолжаются, – цитирует Баскова официальный сайт «Динамо».

В регулярном чемпионате КХЛ «Динамо» заняло 11-е место в Западной конференции. Командой в минувшей сезоне руководили Горди Дуайер и Андрей Сидоренко.