Боб Хартли: Россия может собрать пять сильных сборных на чемпионат мира Хартли отметил Михеева из невызванных в сборную России.

Главный тренер «Авангарда» и сборной Латвии Боб Хартли прокомментировал отсутствие игроков омского клуба в заявке сборной России на чемпионат мира-2019.

– Я не определяю состав сборной России, но известно, что я очень сильно уважаю Михеева. Это показывает только то, каким выбором игроков обладает Россия. Россия может собрать пять сильных сборных на чемпионат мира, – цитирует Хартли ТАСС.

В сезоне-2018/19 «Авангард» под руководством Хартли дошел до финала Кубка Гагарина, где уступил ЦСКА 0-4.