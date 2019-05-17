Боб Хартли: Россия может собрать пять сильных сборных на чемпионат мира

Главный тренер «Авангарда» и сборной Латвии Боб Хартли прокомментировал отсутствие игроков омского клуба в заявке сборной России на чемпионат мира-2019.
– Я не определяю состав сборной России, но известно, что я очень сильно уважаю Михеева. Это показывает только то, каким выбором игроков обладает Россия. Россия может собрать пять сильных сборных на чемпионат мира, – цитирует Хартли ТАСС.
В сезоне-2018/19 «Авангард» под руководством Хартли дошел до финала Кубка Гагарина, где уступил ЦСКА 0-4.
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