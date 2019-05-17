Финал VIII Фестиваля стал самым массовым в истории Ночной Лиги

Финалы Кубка Надежды и Кубка Мечты – главных трофеев Ночной Лиги для дивизионов «18+» – завершили соревнования Финала VIII Всероссийского Фестиваля в Сочи, который прошел 3-17 мая при участии 162 команд из 76 регионов России. Это наивысший показатель за восемь прошедших сезонов.
Чемпионом в дивизионе «Лига Надежды» и обладателем Кубка Надежды стала команда «Вольфрам-А» из поселка Восток Приморского края – бронзовый призер Фестиваля прошлого года. Чемпионство «Лиги Мечты» и Кубок Мечты завоевала команда «Марс Волхов» из Ленинградской области, которая в финале обыграла приморский «Вольфрам-Б» – действующего на тот момент чемпиона.
Золотые и серебряные медали двух «Вольфрамов» – превосходное достижение. Еще никогда в истории Ночной Лиги команды из одного города не становились победителем и серебряным призером Фестиваля в двух дивизионах.
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